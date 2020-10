Acuerdo entre municipio de Fontana y propietario de criadero de animales permite reubicación en plazo de 30 días

Gialluca informó que, desde la Defensoría del Pueblo se intervino en representación de los vecinos que estaban siendo afectados en su calidad de vida, con graves perjuicios en la salud y también en su ambiente-El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, el día cinco (5) de Octubre del corriente año, se llevó a cabo una reunión entre el Intendente de la Municipalidad de Cmdte. Fontana, D. Juan Carlos Jacquemin, el Sr. Néstor R. Orquera propietario del criadero de animales de granja ubicado en las calles Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas y un grupo de vecinos, oportunidad en que se labró un “Acta de Compromiso”, mediante el cual, el productor se comprometió a trasladar, en un plazo de treinta (30) días, sus instalaciones a una zona rural, destrabándose de esta manera el conflicto generado hace unos días en dicha localidad, y donde se solicitó la intervención del Organismo de la Constitución. Gialluca señaló que, recientemente, el Intendente mencionado, elevó al Organismo de la Constitución el reclamo de un grupo de pobladores por la grave contaminación producida por la actividad de cría de animales de granja y ganado menor (chanchería), por lo que, se solicitó la intervención a la Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, en el caso planteado. En este contexto, la Defensoría también recepcionó una presentación efectuada por parte del Sr. Néstor Orquera, a través de su Apoderada, mediante la cual, manifestaba que, no se negaba a trasladar su criadero a otro lugar, solo que, necesitaba un plazo para llevarlo a cabo, el cual, ya le había sido otorgado por el H.C.D. a través de la Resolución Nº 090/2020 del 28/09/2020, fijándose un lapso de un (1) año, suscribiéndose también, un Acuerdo que, disponía una serie de condiciones y compromisos de ambas partes hasta tanto se concrete el reacomodamiento del sistema productivo en cuestión. Es así que, desde la Defensoría, se libraron sendas actuaciones y se sugirió, tanto al Municipio como al H.C.D., - siempre respetando las autonomías respectivas - que, de no contar con legislación que regule situaciones como la descripta, se elabore un Proyecto de Ordenanza para su tratamiento y ulterior aprobación a fin de garantizar la salubridad de sus pobladores y el cuidado del ambiente para el desarrollo de la persona humana. Actualmente rige el nuevo Acuerdo suscripto entre el Intendente y vecinos del lugar. Para finalizar, el Ombudsman Provincial indicó que, el citado planteo se encuentra enmarcado en lo dispuesto por nuestra Constitución Provincial en cuanto se refiere a la autonomía municipal, sin descuidar por supuesto el ambiente y la salubridad de los vecinos, que por ahora han resuelto el problema planteado, lo cual, no obsta a que se elaboren las normativas necesarias para el asentamiento de estos emprendimientos en sitios que no perjudiquen a la salud y al ambiente, permitiendo el desarrollo sustentable de cualquier proyecto de trabajo.

