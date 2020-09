Una mujer de Clorinda, nuevo caso positivo de Coronavirus

Lo confirmó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Se trata de una mujer de 53 años de Clorinda, asintomática que ingresó de manera irregular desde el Paraguay. Ya se encuentra internada en el Hospital Evita. No se registran casos sospechosos.En el marco de la conferencia de prensa de este domingo, se informó que en las últimas 24 horas se han realizado 107 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 1 de ellos arrojó resultado positivo a coronavirus.Se trata de una mujer de 53 años de Clorinda, asintomática, que ingresó de manera irregular desde el Paraguay en los últimos días de agosto y tuvo contacto con un personal municipal de dicha ciudad, quien al tomar conocimiento de esta situación activa el protocolo.La mujer es trasladada para su aislamiento a la ciudad de Formosa, donde su primer hisopado de control del 28 de agosto da resultado negativo.Al realizarse un nuevo control cursando el séptimo día de cuarentena obligatoria, sus análisis dan resultado positivo a coronavirus, razón por la cual es derivada al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, donde se encuentra internada con buen estado general y asintomática hasta el momento.El Consejo señaló que esta persona tiene antecedente anterior de ingreso irregular a nuestro territorio en el mes de junio en la ciudad de Clorinda, oportunidad en la que debió cumplir cuarentena obligatoria de 14 días, además de haberse iniciado la causa judicial correspondiente.Hasta el momento, la provincia de Formosa diagnosticó 99 casos, de los cuales 82 ya se recuperaron, hay activos 9, internados, ocho asintomáticos. No se registran fallecimientos por Coronavirus.Se detectaron 7 casos en tránsito con egreso de la provincia, un caso de extranjeros importados. Hasta el domingo 6 se realizaron 9.041 test (1,10% de positividad).En las últimas 24 horas se registró el ingreso de 444 camiones de carga, la policía realizó controles en la vía pública: 14.479 personas y 7.336 vehículos.Asimismo, se labraron infracciones a 161 vehículos por restricción de circulación y patente; y 460 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Los efectivos detectaron 3 ingresos irregulares, ya judicializados y 20 fiestas privadas, intervenidas.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó que en la semana fueron fiscalizados 32 comercios, labrándose 2 actas de infracción.A su vez, los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa incluyeron la inspección de 96 comercios, labrándose 46 actas de infracción, con secuestro de 103 kgs de carne, 572 productos y 95 litros de bebidas vencidas, además de la clausura de 35 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En relación a la lucha contra el dengue, el lunes 7 de septiembre se realizará control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios Agua Potable de Ingeniero Juárez, Belgrano de Laguna Blanca y barrios 8 de Marzo, 20 de Julio y 6 de Enero de la ciudad capital.La tarea de descacharrizado se llevará a cabo en el barrio Itatí 2 (en conjunto con el municipio capitalino) y barrio 8 de Octubre (en conjunto con Vialidad Provincial).