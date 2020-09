Ibáñez habló sobre los créditos Procrear y especificó cuáles están disponibles

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Oscar Ibañez, respondió consultas sobre los créditos Procrear, detallando cuáles son los que están habilitados hasta el momento. Además, se refirió a los programa de Fondo de Desempleo, Créditos de la ANSES y por último, repasó el calendario de pagos.Durante la conferencia de prensa de este domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica, brindó respuestas a las preguntas que deja la gente en las redes sociales.En ese sentido, hizo una breve síntesis sobre los créditos del Procrear, que fueron anunciados por el Gobierno nacional, haciendo notar que si bien se trata de varias las líneas de créditos, no todas están disponibles hasta la fecha, sino que hay un cronograma de habilitación.Por lo tanto, los que sí están abiertos para la inscripción son los Microcréditos para la compra de materiales que prevé una cuota fija de $1.590 en un plazo de 60 meses y el crédito que se otorga es de $50.000.También se encuentra habilitado, el crédito denominado Refacción que es para la compra de materiales y contratación de mano de obra. Allí existen tres opciones de créditos. Uno es de $100.000 con una cuota de $2.698 en un plazo de 120 meses; otro es un crédito de $250.000 con una cuota de $6.746 en un plazo también de 120 meses y la tercera opción es un crédito de $500.000 con una cuota de $12.738 en un plazo de 180 meses.En Formosa, entre las líneas de Microcréditos y Refacción fueron 1.206 los solicitantes hasta el momento.Con respecto a los demás créditos del Procrear, dijo el ministro Ibáñez que posiblemente esta semana o la próxima, -de acuerdo a un cronograma-, saldría los otros créditos del programa como ser Ampliación, Construcción y Lotes con Servicios.Para luego, pasar a detallar en qué consisten cada uno de esos créditos hipotecarios. En el caso de Ampliación permite realizar ampliaciones de hasta 20 metros2 en vivienda existente del beneficiario. El caso de Lotes con servicios es la generación de suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas, “decir, podrías acceder a la compra de un lote que debe tener todos los servicios necesarios para que puedas construir posteriormente la vivienda”.Y lo que refiere a créditos hipotecarios de Construcción es para construcción de viviendas de hasta 60 metros2 de lotes en lote Procrear, municipal o propio.Fondo de desempleoLuego, el funcionario provincial habló sobre las consultas sobre el Fondo de Desempleo, que es para trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa; pueden acceden a un cobro mensual y conservar su obra social y las asignaciones familiares.La novedad es que se ha extendido el pago de la prestación de emergencia hasta el 31 de diciembre, reiterando para aquellos trabajadores que aún no se hayan reinsertado en el mercado laboral.Créditos ANSESSobre el programa de Créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES), nuevamente se aprobó la suspensión del pago de las cuotas para los créditos vigentes por los meses de septiembre y octubre de 202, período durante el cual los beneficiarios alcanzados por esta medida no podrán solicitar el otorgamiento de nuevos créditos del Programa.En tal sentido, el doctor Ibáñez, reseñó que estos créditos que se otorgaron masivamente en el Gobierno nacional anterior en el año 2019, en etapas preelectorales, donde las condiciones financieras de los mismos no fue muy difundida a los beneficiarios. “Por ejemplo el caso de una cuenta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tomó el crédito, retiró el dinero y cuando comienzan las cuotas recién allí ven las condiciones financieras de estos créditos, y se produce una tremenda desazón entre sus beneficiarios”, pormenorizó.Entonces, “la buena noticia es que justamente se suspendieron los pagos de las cuotas de estos créditos vigentes por los meses de septiembre y octubre”, significó.Y adelantó que desde la ANSES se está analizando cómo sería el procedimiento de actualización; “para que realmente sea acorde a los ingresos, a la asignación por ejemplo de la AUH y no en las condiciones que fue otorgado”.Calendario de pagosComo en cada oportunidad que está presente en la conferencia de prensa del Consejo de COVID-19, el ministro Ibáñez no olvidó precisar sobre el calendario de pago.En el caso de las jubilaciones y pensiones con haberes que no superen los $20.374 y la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, el cronograma comenzará el martes 8 de septiembre con la terminación de documento en 0 y así una terminación de DNI cada día hasta finalizar el 21.Para la Asignación por Embarazo comenzará el jueves 10 de septiembre el cronograma con DNI terminados en 0. En tanto, Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad se iniciará el miércoles 9, con DNI terminados en 0 y 1.Y lo concerniente al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 3, en las sucursales del banco de Formosa, estarán percibiendo este lunes 7 los beneficiarios con terminación de DNI 7, comprendiendo los apellidos de la A a L. Mientras que el martes 8, será el turno de los apellidos de la M a Z.