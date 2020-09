Ugelli, sobre sorteo de viviendas: “Vamos a tener anuncios en un futuro cercano”

Anticipó el administrador y precisó que “todos los años trabajamos desde el IPV sobre la base de 400 viviendas”.El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, el ingeniero Marcelo Ugelli, brindó precisiones en contacto con AGENFOR sobre los diferentes programas en materia de viviendas y mejoramiento en los barrios que se fueron reactivando a partir de la llegada del presidente Alberto Fernández, el pasado 10 de diciembre de 2019.“Hemos reactivado dos grupos importantes de viviendas que se encuentran en el barrio La Nueva Formosa, que poco a poco van ganando ritmo", afirmó, haciendo notar que no fue nada fácil su reactivación en razón de que "prácticamente en los últimos cuatro años se venía trabajando sobre las entregas, donde la Provincia iba empujando con mucho esfuerzo, destinando recursos del Tesoro Provincial para que eso sea posible".En el actual contexto, destacó que esta gestión nacional “es un Gobierno justicialista que está en sintonía con las políticas provinciales, ya que nos interpreta plenamente” y prueba de ello, es que "el alcantarillado para el desagüe del riacho Frías del barrio La Nueva Formosa, sobre la mano vieja, que no se había arreglado en la gestión anterior pese a los numerosos reclamos que realizamos desde el organismo, a poco de asumir el nuevo Gobierno nacional esa obra se reactivó y prácticamente se encuentra terminada”.“Esta obra permitirá que circule el agua como corresponde y, además, conllevará una serie de trabajos en este populoso barrio”, agregó el funcionario provincial.En esa misma línea, advirtió que "se continúa peleando, tomando las palabras del ministro de Economía Jorge Ibáñez, sobre las gestiones de las 678 viviendas que quedaron paralizadas con la gestión Macri, que se encuentran frente al Aeropuerto El Pucú”.“Las 678 viviendas son un caso testigo de lo que perdimos los formoseños. Teníamos convenidos firmados por 1.310 viviendas en el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, e incluso con obras licitadas y hasta un anticipo financiero, pero al reconvenirse esa obra con la gestión de Cambiemos únicamente se financió menos de la mitad del programa”, explicó en detalle el ingeniero Ugelli.Por otro lado, destacó “este Gobierno nacional nos interpreta de otra manera, por lo que seguramente vamos a tener buenos anuncios en un futuro muy cercano”, en materia de viviendas. “La reactivación de las diferentes obras que se pusieron en marcha en la Provincia nos da muchas más esperanzas de que en los grupos de viviendas que se encuentran más avanzados podamos consolidar físicamente un avance que nos permita hacer los sorteos”, indicó.Al mismo tiempo, aclaró que "esta situación de la pandemia de coronavirus nos plantea dificultades en lo administrativo en lo concerniente a las decisiones que tenemos que tomar en cuento a inscripciones, modalidades de sorteo y todo lo que tenga que ver con los protocolos sanitarios", por eso es que se está estudiando "como resolver el sistema de sorteo", agregó.Precisó Marcelo Ugelli que “todos los años trabajamos sobre la base de 400 viviendas”, fuera de las que ya se entregaron en el interior provincial, tanto en la ciudad Clorinda, 48 unidades habitacionales y en la localidad de Siete Palmas, que fueron 40, en el transcurso de este año, por parte del gobernador Gildo Insfrán a través de videoconferencia.“Así que a partir de una planificación venimos trabajando, y ahora también le vamos a poner el esfuerzo en la Capital para poder avanzar sobre el grupo de 400 viviendas”, subrayó.Por otro lado, el funcionario aseguró que la reactivación de la obra pública "es un dinamizador muy importante para muchos sectores de la economía, no solo en el empleo directo que genera sino en todos los que proveen materiales y servicios".Por último, informó que encuentran trabajando en otros programas como ser Argentina Construye, que de las cinco líneas de trabajo, “cuatro está gestionando el IPV”, así como RENABAP, el Promeba, lo cual hace que "tengamos muchas expectativas de conseguir fondos para el gran proyecto del Ribereño”, que si bien hay sectores que ya se han intervenido, pero todavía queda mucho por hacer.