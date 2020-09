Trabajo federal en materia de género y diversidad con las provincias y municipios

En una entrevista con AGENFOR, Cecilia Merchan, secretaria de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, valoró que Formosa “cuente con una gran riqueza organizativa” en la temática y adelantó la creación del Plan de Acción de Igualdad en la Diversidad, el cual contará “con la participación de las altas autoridades de las provincias en materia de género y diversidad”En este sentido, Merchan mencionó algunas de las conquistas en materia de género gracias a la decisión política del presidente Alberto Fernández quien, históricamente, a través del Decreto 15/2019 en el Boletín Oficial Nº 34.258 designó a la abogada Elizabeth Victoria Gómez Alcorta como la nueva Ministra del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.“Cuando pensamos en las políticas de género, se piensa en las políticas que tienen que ver con la violencia y particularmente con la violencia doméstica. Desde nuestro Ministerio tenemos que abordar las violencias desde una manera integral y desde una perspectiva profunda, ya que nunca vamos a terminar con la violencia si no atacamos el corazón, que es la desigualdad. Por eso abordamos los elementos que tienen que ver con la desigualdad tanto en el mundo del trabajo para acortar las brechas que existen entre varones, mujeres, lesbianas, travestis y trans, como en los trabajos de cuidados”, manifestó Merchan.Puntualizó en que aquellos son, “los que hacemos las mujeres de manera gratuita o muy mal pagos, como los cuidados de niños y niñas, adultos mayores, discapacidad que se realizan como amas de casa o como trabajadoras de casas particulares y que creemos que sería el corazón de las desigualdades”.Asimismo, subrayó que “todas las políticas públicas de avance en materia de derecho, son construidas por los grandes movimientos y colectivos que se dan en la sociedad. No hubiera existido el Ministerio de Trabajo si no hubiera existido un movimiento obrero organizado y lo mismo pasa ahora con los movimientos de mujeres, lgbt, y de los diversos feminismos que durante tanto tiempo hemos ido construyendo en todo el territorio”.La funcionaria puso en relieve que los derechos deben ser parte de la Justicia Social y en este sentido celebró “la voluntad política de nuestro presidente Alberto Fernández y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández, que han sido capaces de tomar esta lucha colectiva y transformarla en un Ministerio, de ponerla en el centro de las políticas públicas para que tengamos un lugar desde donde pensar y desde donde ejecutarlas ya que está en el mismo nivel que los demás ministerios”.Acciones de GobiernoPor su parte, advirtió que “quiero destacar que logramos presentar un presupuesto nacional íntegramente atravesado por la perspectiva de género, es decir, que todos los ministerios abordaron sus planes de trabajo pensando cómo impactarán las acciones que se llevarán adelante a varones, mujeres, travestis, trans, a distintas personas de acuerdo a su género, ya que no nos impacta de la misma manera”.Agregó que además se creó un Gabinete exclusivo para abordar -de manera transversal- desde la Jefatura de Gabinete las políticas de género.En este marco, nombró la creación de la Mesa Interministerial para abordar los Trabajos de Cuidados, en el documento “Hablemos de Cuidados” (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf), “en el que 12 organismos como el PAMI, ANSES, AFIP, etcétera y muchos ministerios se ponen de acuerdo en qué significa mirar los trabajos de cuidados desde una perspectiva de género, coordinado por nuestro Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad”.“También la creación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que incorpora los derechos establecidos en la Ley de Identidad de Género y plantea un cambio de paradigma en relación con el abordaje de las violencias por estos motivos. Dentro de ese plan, el presidente anunció este viernes la primera acción que fue el lanzamiento del Programa Acompañar, “el cual apoyará económicamente a las víctimas por un término de 6 (seis) meses, para que en el corto y mediano plazo, cree las condiciones básicas para la construcción de un proyecto autónomo de vida y libre de violencias”, continuó.Otras de las acciones de Gobierno, fue la creación de un registro de promotoras y promotores de Género y Diversidad, Tejiendo Matria, el cual supera los 20 mil miembros, “allí aspiramos a brindar capacitaciones permanentes, y la articulación con los gobiernos provinciales, particularmente para que todo lo que se hace desde el Ministerio llegue a todo el país”, profundizó Merchan.Remarcó que “el cupo laboral para personas travestis y trans por el que al menos un 1% de los puestos en el sector público deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero, es algo sumamente importante. A la vez, creamos un programa para acompañar esa inclusión con terminalidad educativa para acompañar los procesos, el acceso a la salud y a capacitaciones laborales”.Sobre el Programa Igualar, adelantó que “es una apuesta muy grande porque aspiramos a reducir las brechas de género en el ámbito laboral, y el objetivo es que el techo y las paredes de cristal que impiden el crecimiento de mujeres y LGBTI+ desaparezcan y se garantice la igualdad de oportunidades”.La funcionaria comentó que “toda esta información es trasladada de manera inmediata a las provincias y se construye con las provincias, lo que es fundamental porque es importante que toda la sociedad participe en lo que hace a las políticas del ministerio”.Sobre el final, adelantó que se construirá un “Plan de Acción de Igualdad en la Diversidad”, y que “ese plan va contar con la participación de las altas autoridades de las provincias en materia de género y diversidad, además se realizarán foros de debate con mujeres sindicalistas, empresarias, de pueblos originarios, rurales, con discapacidad o que tengan alguna tarea territorial, en la que por supuesto estará Formosa, que es una provincia que cuente con una riqueza organizativa preciosa”.