Se confirmó un nuevo caso positivo de coronavirus este viernes en Formosa

Se levantó el bloqueo sanitario de la zona Noroeste del Departamento BermejoEl Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19 informó este viernes que en las últimas 24 horas se realizaron 121 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Se trata de un joven de 19 años, asintomático, que ingresó a Formosa de manera irregular el día 11 de septiembre desde la Provincia del Chaco, lugar de donde es oriundo.El día 12 de septiembre se le realizó un primer hisopado que dio resultado negativo a coronavirus; al día 13 de la cuarentena obligatoria se le realizó un segundo hisopado de control el cual arrojó resultado positivo. El joven ya fue trasladado al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, donde se encuentra en buen estado general de salud.Por otra parte, el Consejo manifestó que entre los resultados negativos a coronavirus obtenidos este viernes se incluyeron los últimos hisopados de control realizados en la zona noroeste del Departamento Bermejo, por lo que al cumplirse 14 días sin detectarse casos positivos en la zona, en las comunidades y en las empresas que trabajan allí y al no verificarse en ese período vinculación alguna ni contacto con zonas cercanas con circulación viral de COVID-19, se dispuso el levantamiento del bloqueo sanitario preventivo en dicha zona.Este viernes no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo y se darán de alta médica a dos pacientes, varones de 30 y 45 años, quienes obtuvieron dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes: total diagnosticados, 125; total de recuperados, 98; casos activos, 17 (11 asintomáticos); fallecimientos por coronavirus, 0; casos en tránsito con egreso de la provincia, 8; casos extranjeros importados, 2.Hasta la fecha, se realizaron 12.714 test con el 0,98% de positividad.Con respecto a la tarea preventiva que realiza la Policía de Formosa en todo el territorio, se informó que en las últimas 24 horas ingresaron 561 camiones de carga; se controlaron a 10.973 personas en la vía pública y a 7.483 vehículos. En cuanto a las infracciones, se labraron 109 a vehículos por restricción de circulación y patente; 371 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; se judicializó un ingreso irregular; un transportista incumplió el corredor sanitario y se intervino en seis fiestas privadas.Este sábado se realizará fumigación espacial en los barrios 742 Viviendas, Nazareth, La Piedad y Puerto Pilcomayo de Clorinda; y en los barrios Villa Hermosa, Santa Rosa y Laguna Siam de Formosa capital.Sobre el final, el Consejo contextualizó a la población que este jueves se reportó un nuevo récord de casos positivos en el país con 13.467 personas que padecen la enfermedad, y 14.767 fallecidos.En este sentido, se recalcó que esos son los números desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, y que de ese total, casi la mitad de ellos fallecieron sólo en este mes de septiembre, por lo que “esto nos demuestra la letalidad de la pandemia que enfrentamos, que tiene graves consecuencias para la población, especialmente cuando se relajan los cuidados y las prevenciones. La vida de cada formoseño vale, por eso vale la pena todos los esfuerzos que estamos haciendo”.