Samaniego pidió a la oposición que se manifiesten sin fomentar aglomeraciones

El presidente del bloque de diputados justicialistas de la Legislatura provincia Dr. Agustín Samaniego, reflexionó sobre el incremento de casos de coronavirus en el país y los relacionó a las multitudinarias marchas anticuarentena, fomentadas y acompañadas por la oposición.En este sentido, el diputado provincial recordó que “estamos en una situación de pandemia, así que cualquier manifestación se debería hacer por otros medios y no fomentar la aglomeración de personas, para cuidar a los argentinos y argentinas”.“Hemos visto en varias oportunidades que para manifestar su disconformidad con el Gobierno nacional o provincial la oposición ha generado aglomeraciones de manera irresponsable, ya que que no solamente se pueden dañar y se dañan ellos, sino que también quienes participan”, continuó.Puntualizó en que se vive un “momento difícil en el país, con una gran cantidad de positivos a coronavirus y Formosa se encuentra rodeada de casos por las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes y la República de Paraguay, nosotros debemos extremar las medidas de contención y una de esas medidas es el ingreso ordenado y administrado de los formoseños que quieran ingresar y es lo que nos ha permitido hoy estar parados muchísimo mejor”.En ese contexto, el legislador hizo mención al recurso de amparo presentado en contra de la provincia, “fue realizada por un abogado, clara y abiertamente opositor no solo al gobierno sino a todas las medidas tomadas en esta pandemia, esperamos que el poder judicial del fuero federal tome decisiones que no tengan un tinte político partidario, que tenga mucha prudencia y prime el sentido común”.En este marco, defendió las medidas de bioseguridad que se implementan en la provincia de Formosa, “el aislamiento social no es la única medida, sino que se suma esta disminución de la movilidad, el ingreso ordenado y administrado, los controles, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, la distancia social. Si una de ellas no se toma, podemos tener graves inconvenientes porque las comunidades científicas están advirtiendo acerca del drama de no tomar medidas estrictas en este momento y al no haber vacuna aún, no existe otro tratamiento que el quedarnos en nuestras casas -excepto los servicios esenciales- tengamos en claro que la movilidad de la gente es proporcional a la cantidad de contagios”.Opinó también sobre la líder de la oposición Patricia Bullrich- positiva a Coronavirus- quien encabezó la última marcha opositora a la cuarentena.“Recordemos que el virus no nos busca a nosotros, nosotros buscamos el virus y es muy contagioso, Bullrich puede decidir sobre su salud, puede decidir si se quiere contagiar, el problema es que existe la posibilidad de que en estos días haya transmitido el virus a otras personas” señaló.