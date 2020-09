Romero Bruno: “El uso correcto del barbijo disminuye el riesgo”

El profesional reiteró las recomendaciones al momento de colocarnos el tapaboca, elemento fundamental para prevenir la propagación del virusDurante la conferencia de este miércoles del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa, el doctor Mario Romero Bruno, reiteró las recomendaciones para el uso adecuado del barbijo, siendo un elemento fundamental de protección personal ante la pandemia de coronavirus e indicó que “está demostrado que el uso correcto del barbijo contribuye a disminuir el riesgo y prevenir la transmisión del virus”.Al comenzar su alocución el director de Epidemiológica de la provincia se preguntó: “¿Somos o nos sentimos vulnerables ante el virus, tenemos a nivel personal la sensación de fragilidad o de inseguridad?”, respondiendo que una de las cuestiones que hacen a la vulnerabilidad “es lógicamente las defensas, los anticuerpos naturales que tiene el ser humano para poder combatir un germen o una infección”.En ese sentido, explicó que en el caso del COVID-19 de acuerdo a las publicaciones e investigaciones científicas “personas que padecieron la enfermedad crean defensas, pero no se mantienen durante mucho tiempo por eso se está hablando de reinfecciones”. No obstante, las personas que no han tenido contacto con este virus, “son todas vulnerables ya que no hay ningún anticuerpo que permita luchar contra este virus y por eso la necesidad de que pueda desarrollarse y ser efectiva una vacuna”, alertó el especialista,La vacuna permitirá al ser humano tener inmunidad, defensa y dejar de ser vulnerables ante el virus y sus complicaciones. No obstante, reflexionó en otro aspecto: “También tenemos que pensar que somos vulnerables como sociedad si no nos cuidamos”.Tal afirmación la explicó el epidemiólogo a partir del refrán que dice: “La unión hace la fuerza”, para reflexionar de que “si todos estamos unidos enfrentamos el virus como comunidad y nos cuidamos entre todos”.Pandemia del individualismoEn esa misma línea, argumentó que así como existe la pandemia del coronavirus, “también existen la pandemia del individualismo, la pandemia del egoísmo, y esto hace que lógicamente no pensemos en comunidad”, lo cual se evidencian, “cuando no se utilizan los elementos de protección que hoy son la única vacuna que existe para protegernos” de la infección, subrayó el especialista.Por ello, pidió “darnos cuenta que somos vulnerables si no hacemos individualmente lo que se recomienda a nivel internacional: volvemos a repetir el distanciamiento social de dos metros, el cuidarse y lo más posible, quedarse en la casa que se transforma en el lugar más seguro; y el lavado frecuente de manos o la desinfección con alcohol y el uso del barbijo”.RecomendacionesCon respecto al barbijo, indicó que “realmente nos va a proteger si lo usamos correctamente”, así como sucede con el personal de salud o personal esencial de seguridad quienes “tienen que usar los elementos de protección personal para no contraer el virus cuando está tratando a un paciente, pero hay que usarlo correctamente”, graficó.“De la misma manera a nivel de comunidad se ha demostrado que el barbijo contribuye realmente a disminuir el riesgo y prevenir la transmisión de este virus”, enfatizó.En ese marco, el funcionario del MDH, brindó un repaso general de cómo usar correctamente el barbijo, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el actual contexto de pandemia mundial.Primero, antes de colocarse el barbijo hay que lavarse las manos con agua y jabón. “Si no lo hacemos estamos llevando en nuestras manos contaminadas el germen, bacteria, o virus en este caso, de las manos al barbijo”, advirtió y agregó que el lavado de manos de manera adecuada es de al menos 20 segundos.Allí hizo un paréntesis para puntualizar que “en este momento hay que poner a prueba todo lo que aprendimos, ya que ejercitarlo nos hará estar mejor preparados y defendernos mejor ante el virus”.Luego del lavado de manos, el paso siguiente es colocarse el barbijo, cubriendo el mentón, la boca y la nariz hasta la mitad; “siendo la forma correcta para que sea realmente una protección” y en lo posible, pidió utilizar barbijos que no permitan el ingreso del aire, “ya que si existen espacios entre la cara y el barbijo es allí donde puede ingresar el virus”, explicó.Por ello, repitió que “se debe cubrir con el tapabocas la nariz, la boca y el mentón”, sin embargo, advirtió que se observa comúnmente que la gente lo utiliza mal, “donde en algunos casos, no cubre la mitad de la nariz, o a veces solamente la boca o peor lo usan debajo de la boca”, son las numerosas formas de uso incorrecto de este elemento de protección personal.Otro aspecto, al que también se refirió Romero Bruno es a los casos frecuentes cuando tocan con las manos el barbijo. “Lo acomodamos, lo sacamos y, nuevamente, si estamos hablando de que es una barrera de protección, cuando tocamos el barbijo tenemos otra vez las manos contaminadas y hacemos de esa protección un mayor riesgo”, alertó.Por ello, el uso adecuado del barbijo exige evitar tocarlo; y si lo hacemos debemos volver a desinfectarnos las manos con alcohol o jabón. “Estas son prácticas que tenemos que ir incorporándolas como un hábito para usar correctamente el barbijo”, reiteró nuevamente.Siguiendo con su exposición, sobre las recomendaciones para el uso adecuado del tapabocas, pasó a detallar cómo se lo debe sacar. “Para quitarnos el barbijo se debe hacer de atrás tomando ya sea el sujetador que puede ser un elástico; y se coloca nuevamente utilizando ese elemento”.Mientras que en el caso de los materiales para su fabricación casera por lo general de algodón dobles o triples “no es para utilizarlo indefinidamente se lo debe reemplazar" y además "se debe lavar el barbijo todos los días una vez que lleguemos a casa con agua caliente (mayor a 60 ºC) y jabón para eliminar el virus”.Aclaró que los barbijos descartables se deben utilizar una sola vez, ya que no son reutilizables, lo mismo que si está húmedo pierde su efectividad.“Son recordatorios que vamos a ir haciendo, ya que como decía el parte informativo, nos encontramos en un momento histórico, donde todo lo que aprendimos durante este tiempo tenemos que ponerlo en práctica y cada vez mejor. Y exige nuestra responsabilidad de cuidarnos para que no tengamos que lamentar consecuencias de esta pandemia”, finalizó el doctor Romero Bruno.