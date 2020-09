La Virgen nuestra Señora de la Merced, venerada en Juárez como Sembradora de Espereza

El pueblo de Ingeniero Juárez vive su devoción por la Virgen Nuestra Señora de la Merced, este año siguiendo el camino de la Compasión, la Misericordia y la Esperanza. El padre Eduardo Ramos, explico también que cumple cincuenta años la Parroquia. Y aunque el mundo está atravesando una nueva normalidad, el uso de las redes sociales y la tecnología sirvió para que pudiesen acercar la palabra, siguiendo los protocolos sanitarios, manteniendo la distancia social, sin perder por ello la contención espiritual.El padre Eduardo comentó que están realizando la novena, y que la Virgen este año hizo su visita casa por casa de manera virtual.“Nada presencial, todo virtual, pero los fieles acompañan, porque lograron comprender el momento que vivimos”. Y aún así, vivimos con mucha intensidad la eucaristía, el rosario, eso hace que uno sienta cada día de la novena en comunión. El lema es éste año, María Madre del Pueblo Esperanza Nuestra. También por el hecho del Cincuentenario de Nuestra Capilla”, dijo.“María es vista como sembradora de Esperanza, como madre, como mujer que cuida a sus hijos. Dios quiera que lleguemos al 24 veinticuatro con una fuerza nueva, un entusiasmo nuevo. Con todas las limitaciones que este año nos demuestra”, explicó el padre.“Todo esto que ocurre en el mundo, sirve para replantearnos nuestra vida”, detalló.“Esperamos que este virus se aleje de nuestra gente, esperamos que pronto, esto termine y que lleguen nuevos tiempos. A los juarenses los motivamos como siempre, porque ellos tienen un cariño muy especial. A la Virgen, la verdad es que uno la lleva en el alma. Esta intensidad, se palpita todos los septiembres del añoEl padre dijo “les pido que acrecienten su fe, María siempre nos muestra a Jesús, María nos invita a ser como Jesús, es que hay que abrirse a la compasión, a la Misericordia y a la Esperanza”.Por su parte, María Inés Maldonado, vecina de Ingeniero Juárez y devota de la Virgen, dijo que “desde antaño, desde que éramos chicos, nuestros padres nos inculcaron siempre la necesidad de rezar de ir a la iglesia y dentro de esa veneración nos dieron catedra sobre mantener esa humildad, nos enseñaron a ponernos impecables, y prepararnos para la procesión, algo que esperábamos con mucha felicidad”.“Para mí, es la fe que uno siente, desde la novena hasta que es el día propio; no se puede definir con palabras. Es una sensación mezcla de alegría y llanto. De llorar y no saber cómo agradecer a la virgen, porque nos da tanto”.A la hora de dar su testimonio, María, dijo que su madrina enfermo de cáncer. No hace mucho, en agosto a ella la internan en Formosa. De su relato se desprende: “Nos reuníamos todos a implorarle a la Virgen, prendimos velas por mi madrina y , se la trajo a Juárez, y ahí ella pidió que la acercáramos a la procesión de la Virgen, pasaba por la cuadra, lo hicimos, y la tocó. Estaba muy débil y daba escalofrió como ella le lloraba y adoraba porque sentía que la había sanado. Ella se reunió con nosotros después, y nos confesó que sintió esa sanación, sostenía que le había sacado toda la enfermedad. Pero nos detalló, que aunque estaba salva, sentía que llegó la hora de su partida, y nos confesó con una tranquilidad y paz que contagiaba, que entendió que tenía que partir. Esa noche, falleció. Aún la recuerdo, firme, lucida y llena de fe”.