La pandemia y el resurgir de la lectura

Con motivo del inicio de la XVIII Feria Regional, Provincial, Nacional e Internacional del Libro de Formosa, la coordinadora del Plan Nacional de Lectura, Natalia Porta López, puso en valor el hábito de la lectura, ya que “nos genera un espacio propio y nos descansa del contexto de pandemia, donde hacemos todo a través de la pantalla”.En declaraciones recogidas por AGENFOR, la autora de literatura infantil y organizadora del Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura dio su mirada especializada sobre la lectura en este momento particular que vive el mundo.“Creo que hubo una primera instancia donde no teníamos mucha paz mental para leer, pero después cada uno fue encontrando su ritmo”, analizó, apreciando que “realmente son muy afortunadas las familias que no abandonaron la saludable costumbre de armar una biblioteca familiar, personal o un pequeño acervo en el cuarto de los hijos, ya que en este tiempo cobraron mucho valor esos patrimonios que estaban en las casas”.Esas bibliotecas “caseras” sirvieron para que los chicos estudien y hagan las tareas en las casas, resaltó, marcando que también permitieron que “la lectura nos acompañe, generándonos un espacio propio y haciéndonos descansar de este universo de pandemia, donde hacemos todo a través de la pantalla”.“En los libros encontramos respuestas en algún sentido porque hay historias que recogen las veces que la humanidad ya pasó por esto”, hizo notar, acentuando que “nuestra generación está atravesando una situación que se vivió varias veces y la literatura da cuenta de eso”.Aquí podrían mencionarse obras como “La peste” de Albert Camus, “Soy Leyenda” de Richard Mathesson, “Apocalipsis” de Stephen King, “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago, “Diario del año de la peste” de Daniel Defoe, “Decamerón” de Giovanni Boccaccio, “Guerra Mundial Z” de Max Brooks y “Epidemia” de Robin Cook.“De hecho, antes de que hubieran riesgos masivos contra la salud, leíamos La Peste en clave de alegoría, pensando que tal vez se refería a otra cosa, pero no. Ahora que la leemos otra vez a la luz de esto que nos pasa es todo muy realista”, recalcó.Feria del LibroEste miércoles 2 se produjo la apertura oficial de la XVIII Feria Regional, Provincial, Nacional e Internacional del Libro de Formosa a través de la modalidad virtual.El inicio del desarrollo del programa de actividades estuvo marcado por la presentación del libro “Mancala” de Porta López, que posee ilustraciones a cargo de Daniel Rabanal.Sobre este acontecimiento, la funcionaria nacional comentó: “Estuvimos conversando con Susana Ríos, del Plan Provincial de Lectura, que me invitó muy amablemente a presentar mi libro. En realidad, lo teníamos programado para la feria del año pasado, pero no pudimos, y ella quiso largar con esto ahora. Muy generosamente, el profesor Orlando Van Bredam hizo una presentación, así que espero que a los que participaron les haya gustado y les haya dado ganas de leerlo”.“Creo que todos extrañamos la forma de encontrarnos a través de los libros y la lectura –subrayó-. Los que tenemos que ver con ese universo extrañamos mucho ir a recorrer una librería y esos espacios, y me imagino que los docentes extrañan la biblioteca de las escuelas y los chicos, sus aulas”.A su entender, el contexto de pandemia “puso de relieve una dimensión de la lectura que en general no tomamos en cuenta que es la materialidad de la misma. Había sido que era importante encontrarnos, debatir cara a cara, poder hojear y mostrarnos las ilustraciones… estar juntos en la misma página”.“Esta situación debe servir para que valoremos todo esto”, finalizó.