Ibáñez: “El Estado está presente ante la emergencia por la pandemia”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, enfatizó que en el orden nacional y el provincial “el Estado está presente” y que ante la emergencia por la pandemia “se robusteció el sistema de salud público en todo el país” y “rápidamente se tejió una red social de contención y ayuda para los sectores más vulnerables”.Así lo manifestó en declaraciones a AGENFOR, aludiendo a las diversas herramientas que desde los Gobiernos Nacional y el provincial se pusieron en marcha, tales como créditos y programas de asistencia al trabajo y a la producción.En ese sentido, se refirió al Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), explicando que “es uno más de los programas que han sido lanzados hace unos 45 días, cuando el gobernador de Formosa Gildo Insfrán tuvo una reunión virtual con el ministro Matías Kulfas, que en alguna medida comenzó a articular todas estas acciones que son para esta coyuntura actual, pero también estamos elaborando planes para la post pandemia”.“Cuando comenzaron a lanzarse las primeras herramientas obviamente hubo para los emprendedores y las emprendedoras de nuestra provincia, para aquellos que recién se están iniciando o tienen la idea de hacerlo en las actividades comercial, industrial o la que fuere”, señaló el funcionario.Apuntó que en ese marco se puso en marcha el PAC, con una línea de cinco asistencias técnicas, de las cuales tres están activas y otras dos que todavía no se lanzaron.Respecto de las que están activas, dijo que una asistencia concierne a la transformación digital, que va hasta los $600 mil, apuntado a digitalizar procesos de compra, venta y producción de las pymes. “Es un programa muy importante e interesante, así que cualquier persona que desee asesorarse sobre esto tiene que ingresar a la página web del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y allí van a poder ver todo”, detalló.“Otra línea tiene que ver con el diseño y la innovación, destinado al diseño de productos con todas aquellas características que existen en el mercado, a lo cual se suma cómo diseñar una marca o una estrategia de comunicación para comercializar”, describió, indicando que “se tratan de ANR, aportes no reembolsables, es decir que no son créditos, de hasta $450 mil”.La tercera opción vigente es la de calidad en alimentos, con un monto de hasta $500 mil. “Es para todos aquellos que elaboran alimentos de cualquier tipo en lo que se llama las buenas prácticas alimentarias, que son las que exige el Código Alimentario Argentino, y también en gestión de sistema de calidad, donde no solamente se trata de la elaboración, sino también cuestiones como el empaque y la cadena de distribución de estos alimentos que pueda hacer una pyme”, abundó el ministro Ibáñez.Sobre la cobertura, dijo que “de acuerdo al proyecto que se presente, el PAC cubre el 70% de su valor y el 30% restante lo debe colocar la pyme”.Otras ayudasEn otro orden, comentó que “así como en apoyo social el programa más ambicioso lanzado por el Gobierno Nacional es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que cubre a nueve millones de argentinos y argentinas, en lo económico el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) está ayudando a pagar el 50% de los salarios de los trabajadores cuyas pymes están pasando un mal momento y no alcanzan a facturar todavía lo que sí lo hacían antes de la pandemia”.“Este sería el aporte fundamental que se hizo para mantener el empleo en la Argentina”, remarcó el ministro Ibáñez, quien al hacer referencia a los créditos implementados enunció: “Hay líneas de bienes de capital a una tasa del 24% tanto en el Banco Formosa como en el Nación, está la línea pyme para pago de sueldos y otra llamada ‘Pyme Plus’ para las micro y las pequeñas, porque resultaba que las mismas no reúnen los requisitos que los bancos requieren, por lo tanto estos créditos eran difíciles de conseguir, entonces el Estado otorga un fondo de garantía y a partir de allí pueden ingresar”.Acentuó que “lo nuevo es que la línea ATP ahora también tiene un crédito a una tasa subsidiada al 15%, con la particularidad de que si la pyme mantiene la cantidad de obreros o genera nuevos empleos esto que era un crédito se transforma en un subsidio”, destacando también el apoyo a los cooperativistas, los bonos, las becas educativas, la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre muchos otros.La salud y lo social“Lo que hizo el Gobierno, que es un Estado presente ante esta emergencia por la pandemia, tanto en el orden nacional como en el provincial, fue robustecer el sistema público de salud en todo el país, donde en Formosa ya teníamos un sistema articulado hace años, pero ha sido fortalecido para enfrentar la contingencia”, significó el titular de la cartera económica provincial.Hizo notar que en paralelo a la cuestión sanitaria “rápidamente se tejió una red social de contención y ayuda desde el Estado para todos los sectores más vulnerables, donde ya veníamos mal con unas tasas muy elevadas de desempleo, pobreza e indigencia dejadas por el Gobierno Nacional anterior y sobre eso vino la pandemia”.“Por eso se ve esta red social que se articuló rápidamente, por eso vimos los IFE en todo el país, las becas Progresar, el bono para la salud, la Tarjeta Alimentar, Nutrir, entre muchas otras significativas acciones que se fueron adoptando”, apreció el ministro.Finalmente, puso de resalto que “ahora estamos trabajando articuladamente con el sector privado, preparándonos ya para poner nuevamente de pie a las pymes, las fábricas y las empresas, para que tengan los elementos necesarios para que apenas lo vaya permitiendo el retiro de esta pandemia que hoy nos tiene muy mal, podamos reactivar la economía y generar empleo. Esa es la etapa que se viene”, concluyó.