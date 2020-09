Formosa inicia la semana sin casos positivos ni sospechosos de coronavirus

En el parte de prensa de este lunes, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 140 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus y que, en el día de la fecha no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo.En este sentido, los datos acumulados a la fecha son: 99 casos diagnosticados; 82 recuperados; 9 pacientes activos (8 asintomáticos) y no se registran fallecimientos por coronavirus en la Provincia. En tanto que los casos en tránsito con egreso de la provincia son 7, hay 1 caso extranjero importado y suman 9.181 los test realizados desde el inicio de la pandemia, con un 1,08% de positividad.La tarea preventiva que realiza la Policía de Formosa en todo el territorio informó que en las últimas 24 horas ingresaron 455 camiones de carga y se controlaron en la vía pública a 11.177 personas y 8.411 vehículos.Además, se labraron 160 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 417 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Los ingresos irregulares judicializados son 3 y se intervinieron 10 fiestas privadas.En relación a la lucha contra el dengue, este martes 8 de septiembre se realizará el control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Laguna y Comunidad Belgrano de Ing. Juárez y tareas de descacharrizado en el barrio Itatí 2, (en conjunto con el municipio capitalino) y en el barrio 8 de Octubre (en conjunto con Vialidad Provincial).En lo que respecta a la ciudad de Clorinda, el Consejo advirtió que continúa el estricto bloqueo sanitario dispuesto en los accesos , así como también el fortalecimiento del operativo de cuidado y protección que despliega la Policía de la provincia en la zona fronteriza de la barrera.En este marco, se apeló a la responsabilidad y la prudencia en las conductas que se toman dentro de la ciudad de Clorinda y se advirtió que “negar la realidad epidemiológica que nos plantea esta pandemia es ponernos en riesgo a todos”.Sobre el final, el Consejo afirmó: "Esta pandemia ha puesto en tensión intereses en todo el mundo. Se advierte en las discusiones mediáticas y en las gestiones gubernamentales en el marco de la pandemia, cuáles son los intereses que prevalecen en las decisiones que se toman, y ello evidencia también los valores y las ideologías que orientan a cada camino elegido. En Formosa tenemos claro el horizonte, pues desde el inicio hemos priorizado la salud de las familias que habitan nuestra provincia por sobre cualquier otro interés, fundados en los valores de la solidaridad y el respeto a la dignidad y la vida humana. El esfuerzo que hemos realizado y seguimos realizando juntos es muy importante, así como también es importante la cantidad de vidas que hemos salvado con ello. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.