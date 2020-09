FeCES: actividades por el Mes del Estudiante

La Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (Fe.C.E.S.) llevará adelante diversas actividades en el marco del Mes del Estudiante.Septiembre, mes que se caracteriza por los diversos festejos, campamentos, festivales, conversatorios y encuentros de concientizaciones varios en distintos puntos de la ciudad, este año, a pesar de este contexto muy particular por el COVID- 19 no pasará desapercibido. Una gama de encuentros virtuales es organizada por la FeCES para que los y las estudiantes de toda la provincia sean protagonistas.Al respecto, el Prof. Héctor Acosta, coordinador de la FeCES, precisó: “El Miércoles 16, se hará el acto oficial, vamos a recordar La noche de los lápices y festejar el Día del Estudiante, que es en realidad el 21. Haremos las conexiones con la mayoría de los chicos que se encuentran en el interior en cada uno de sus pueblos y ellos, van a exponer lo que están haciendo dentro de sus Centros de Estudiantes”.Por su parte, Micaela Servín, integrante de la FeCES, agregó: “Vamos a tener un acto de conmemoración que queremos que llegue a toda la provincia, será transmitido por todas las redes de la FeCES como así también en la del Ministerio de Cultura y Educación porque es un acto muy importante para nosotros y tiene que tomarse con la seriedad con la que le vamos a poner. El mismo, tendrá la participación de casi todos los referentes estudiantiles de la provincia, que verán intervenciones artísticas, los chicos del Polivante de Arte presentarán una obra que está espectacular. También, tendremos un Encuentro Regional con estudiantes de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, vamos a hablar y conmemorar ese día”.En esa misma jornada, a las 15 horas, Nación llevará a cabo una transmisión en vivo por las redes sociales, espacio que acompañará la FeCES y contará con la presencia de Emilce Moler y Pablo Díaz.Entre las múltiples actividades previstas, harán una charla por el “Día Mundial de la Prevención del Suicidio”; conversatorios por el “Día Latinoamericano de la imagen de la Mujer en los medios de comunicación” y “Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”; reflexiones por el “Día del Maestro”; “Día Internacional de la Democracia” y por la conmemoración de la Ley 13.010 voto femenino.Además, de los festejos por el “Día del Estudiante” y el Taller por el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas”, entre otras que se seguirán sumando.“El jueves 17, en el Día del Profesor, se hará un Zoom con algunos profesores asesores de centros de estudiantes donde estaremos entablando un diálogo para que nos comenten el acompañamiento que se encuentran realizando a nuestros estudiantes en esta etapa de pandemia”, finalizó Acosta.