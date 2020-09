Está abierta la inscripción para los Juegos Culturales Evita en la modalidad virtual

Comenzó este jueves 10 de septiembre y finalizará el 30 del corriente mes. Hay categorías sub 15, sub 18 y adultos mayores de 60 años en una variedad de disciplinas.El subsecretario de Cultura de la Provincia, Alfredo Jara, dialogó con AGENFOR y brindó detalles acerca de la modalidad de esta nueva edición de los Juegos Culturales Evita, bajo el lema “La cultura nos abraza”, que será de manera virtual por el contexto de pandemia que atraviesa el mundo.La inscripción está abierta desde el 10 de septiembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes.“Estamos trabajando con la coordinación de los juegos culturales Evita, con el profesor Roberto Melgarejo en la versión digital”, precisó el funcionario provincial e indicó que los interesados pueden participar en las categorías sub 15 y sub 18, masculino y femenino, en las disciplinas de pintura, dibujo, cuento, poesía, video minuto, fotografía y canto solista.Los adultos mayores de 60 años, también puede hacerlo en las disciplinas de pintura, dibujo, cuento, poesía y fotografía.“Tratamos de hacerlo todo de manera online para seguir cuidando el estatus sanitario de la provincia, gracias a la decisión política y el coraje de quienes tienen a su cargo ordenar y conducir las políticas sanitarias, a través del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19”, manifestó el subsecretario.En este sentido, aclaró que este año la instancia nacional no es competitiva y no habrá disputas zonales, por lo cual están evaluando extender el plazo de inscripción unas semanas más.“Este año Mar del Plata estará muy lejos, así que será una hermosa experiencia para fortalecer hacia nuestro interior lo que se está haciendo en materia permanente de acompañar estos juegos que forman parte del ADN del justicialismo, ya que nacieron de la mano de Evita Perón”, subrayó Alfredo Jara.Para más información y acceder a las bases y condiciones, los interesados pueden consultar en la plataforma digital del organismo: culturadigitalformosa.com.ar