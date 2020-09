El Consejo COVID conmemoró los derechos políticos de las mujeres

La ministra secretaria general homenajeó este día y puso en valor el rol de la mujer formoseña para el modelo político del gobierno provincial.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, la ministra secretaria general, Cecilia Guardia Mendonca, responsable de los aspectos normativos del organismo, conmemoró el aniversario 73° de la promulgación de la Ley 13.010, que estableció el voto secreto y obligatorio para las mujeres.“73 años de un hecho histórico, de un momento en el cual se le da derechos políticos a las mujeres, que fue una larga lucha de Eva Duarte de Perón, que fue acompañada por, sin lugar a dudas, un número importante de mujeres”, sostuvo la funcionaria.En ese marco, explicó que la demanda fue recepcionada por el entonces presidente Juan Domingo Perón, quién presentó el proyecto de ley que fue sancionado por Diputados el 9 de septiembre de 1947.“Fue un hecho histórico en el ámbito de los derechos políticos. Sin embargo, recién en 1951 pudimos acudir a las urnas. En esa oportunidad, salieron electas 26 diputadas y 6 senadoras. Solamente se votó en 14 jurisdicciones”, recordó.Y aclaró: “Debemos recordar que en ese momento Formosa aún era territorio nacional, no se encontraba provincializada, hecho que también le debemos a Juan Domingo Perón”.En esa línea, Guarda Mendonca se refirió al contexto actual y lo catalogó como “distinto”, para lo cual se basó en dos hechos “trascendentales” para la vida política de las mujeres: la Ley de paridad de género y la Ley Micaela.“El Gobernador de Formosa hace dos años envió a la legislatura provincial la Ley de Paridad de Género, en el cual todas las listas para cargos electivos en la provincia de Formosa deben estar integradas en igual número por hombres y mujeres, esto no es un hecho menor, antes de esta sanción solamente existía la Ley de cupo”, indicó.Y agregó: “Y el 12 de marzo de este año, el Gobernador envió a la Legislatura provincial la adhesión a la Ley Micaela, que es promulgada por el Gobernador y es un hecho histórico porque nos obliga a la capacitación en materia de género”.Además, resaltó la visión del primer mandatario provincial respecto a la figura de la mujer en el ámbito político y de la función pública, donde “me corresponde desarrollarme”.“Sin lugar a dudas el Consejo Integral de la Emergencia está integrado tanto por el Gobernador, los ministros y también por mujeres, en las cuales me incluyo. Es fundamental hoy la participación e inclusión que tiene la mujer formoseña en todos los ámbitos, no sólo en este”, señaló.Y aseguró que “muchas de las medidas que toma este consejo diariamente no podrían llevarse a cabo sin la participación y ayuda constante de estas mujeres”: las que integran la fuerza de seguridad, las que son personal de salud, las docentes que en el ámbito rural están dando clases presenciales, como también las que continúan con la modalidad virtual.“Hoy quiero resaltar y poner en valor la figura de nuestra mujer formoseña, pilar fundamental del modelo formoseño, de cualquier hogar, es el corazón y el alma de todos los hogares. Yo estoy segura de que con la fuerza, el valor y el coraje que tenemos todas las mujeres que viven en este territorio vamos a salir airosas de esta terrible pandemia”, concluyó Guardia Mendonca.