Día Internacional de la Alfabetización: hubo conversatorio

En el marco del Día Internacional de la Alfabetización celebrado este 8 de Septiembre, hubo un conversatorio que fue transmitido por Facebook Live, organizado por el Ministerio de Cultura y Educación, a través del Departamento de Educación Permanente.Participaron el ministro de Educación de Formosa Alberto Zorrilla, el doctor Manuel Gómez ex coordinador nacional de EPJA y vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno y el licenciado Sergio De la Vega, ex coordinador nacional del Programa de Alfabetización, en el marco de las actividades organizadas por la Semana de la Alfabetización del Joven y el Adulto.En ese contexto, la jefa del departamento de Educación Permanente, Marta Núñez explicó que “el conversatorio versó sobre cuál es el rol de la educación permanente en el desarrollo personal y comunitario, y cómo enfrentamos este aislamiento social por COVID-19, cómo llegaremos y nos presentaremos cuando termine”.Comentó la funcionaria que adaptándose a la nueva realidad, “esta semana preparamos diferentes actividades para compartir con la comunidad de manera virtual las experiencias, tanto en educación primaria como secundaria”.En la actualidad, esta modalidad cuenta con 3.500 personas cursando sus estudios primarios, 2.300 cursando el secundario y 9 mil más en formación profesional.“En este tiempo nos importa no perder el contacto y la necesidad de poder contener emocionalmente a nuestros estudiantes, para nosotros es muy importante que cada estudiante se mantengan en el proceso educativo, por eso pensamos distintas estrategias socio-emocionales. En una segunda etapa el aprendizaje de saberes y conocimientos que son prácticos y pueden aplicarse a la vida cotidiana, por ejemplo en educación primaria en el módulo de proyectos trabajamos con la construcción de huertas familiares ante esta pandemia” precisó Núñez.