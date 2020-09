Covid: Formosa inicia la semana sin nuevos casos positivos y con siete altas médicas

Continúan los bloqueos sanitarios en la ciudad de Clorinda y en el Noroeste del Departamento Bermejo, pero las atenciones y derivaciones médicas no tienen ninguna restricciónEl Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, informó en la conferencia de prensa n°188, que en las últimas 24 horas se han realizado 175 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus; y tampoco se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo.Asimismo, siete personas consiguieron su alta médica tras obtener dos resultados negativos consecutivos a coronavirus este lunes. Se trata de cuatro mujeres de 28, 40, 41 y 66 años; y de tres hombres, de 20, 35 y 64 años de edad.Mientras que los datos acumulados sobre la situación epidemiológica en Formosa refiere de 111 casos positivos diagnosticados, 90 recuperados, 11 casos activos (10 asintomáticos), no se registran fallecimientos; son 8 los casos en tránsito con egreso de la provincia y 2 los casos extranjeros importados.En este marco, se informó que la provincia lleva realizados 10.743 test, con una positividad del 1,03%.En lo que respecta a la tarea preventiva que lleva adelante la policía de Formosa en todo el territorio, se informó que en las últimas 24 horas han ingresado 666 camiones de carga, 10.584 personas han sido controladas en la vía pública y 7.405 vehículos. Además se han labrado 178 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente y a 476 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo.En tanto los ingresos irregulares judicializados fueron 16, 1 (un) transportista incumplió el corredor sanitario y las fiestas privadas intervenidas fueron 7.Este martes 15, se realizarán las tareas de control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios centro de Ingeniero Juárez, Evita de Laguna Blanca, comunidad La Pantalla de Las Lomitas, Centenario Sur de Pirané, La Pileta de El Colorado y barrios Las Orquídeas, Los Inmigrantes y Stella Maris de Formosa capital.Como también el descacharrizado en los barrios San Juan 1 y 2 (en conjunto con el municipio capitalino) y barrio Stella Maris (en conjunto con Vialidad Provincial).“Con respecto a la ciudad de Clorinda y evaluada la situación epidemiológica en el marco regional en el que se advierte una permanente vinculación de tránsito vecinal fronterizo y el riesgo que éste implica dada la situación sanitaria del vecino país. Este Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, decide mantener el bloqueo sanitario preventivo de dicha ciudad”, se comunicó este lunes.En este sentido, se hizo hincapié en que los casos de derivaciones por emergencias de salud no tienen ningún tipo de restricción, asimismo, las derivaciones programadas de distintos tratamientos y atenciones se realizan con el hisopado que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano.Por su parte, los productores agropecuarios tienen en el sistema del Ministerio de la Producción y Ambiente las pautas necesarias para llevar adelante los protocolos que les permitan asistir a sus distintos establecimientos, ya que no existe al respecto restricción alguna bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas y del corredor sanitario dispuesto a tal fin.Se agregó que “de igual manera, este Consejo mantiene el bloqueo sanitario preventivo de la zona noroeste del Departamento Bermejo a los fines de continuar la investigación epidemiológica de la zona, minimizando la posibilidad de contagios”.Y se aclaró que, en ambas zonas, la ciudad de Clorinda y el Noroeste del Departamento Bermejo, el personal del Ministerio de Desarrollo Humano y de otros organismos del Estado provincial continúa realizando tareas de búsqueda activa de casos, pesquisa epidemiológica y relevamiento social a los fines de un abordaje integral de las situaciones que allí se presentan.Sobre el final, el Consejo manifestó que si bien “las medidas sanitarias que exige la lucha responsable contra la pandemia pueden resultar incómodas”, no se debe perder de vista que el fundamento de cada una de ellas es la protección de la salud y la vida de los 640 mil formoseños y formoseñas.Es así que, se llamó a la reflexión para resguardar la vida propia y la de los seres queridos, “las imágenes de sistemas de salud colapsados y cementerios abarrotados que nos llegan de otras latitudes demuestran que esta pandemia no da respiro ni pausa, tampoco nosotros podemos entonces sesgar en nuestro esfuerzo por frenarla y resguardar la vida de nuestros seres queridos”.