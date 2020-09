Convocan a participar de los Juegos Culturales Evita, que este año se harán de manera virtual

Debido al contexto de pandemia, la edición 2020 de los Juegos Culturales Evita se hará a través de la modalidad virtual, bajo el lema “La Cultura Nos Abraza”.Así lo confirmó en declaraciones recogidas por AGENFOR el doctor Carlos Leyes, responsable del Área de Teatro de la Subsecretaría de Cultura.“Los Juegos Evita son una tradición que comenzó en el año 1948 con Eva Duarte de Perón y desde entonces para acá fue llegando a todos los jóvenes del país con juegos deportivos y culturales”, subrayó.En ese sentido, destacó que “en Formosa los Juegos ya son una tradición que cumple 15 años”, marcando que en total contraste con la provincia “en la gestión presidencial pasada no se le dio espacio a los mismos, pero ahora con el Gobierno del presidente Alberto Fernández retornan con mucha fuerza”.Este año, debido a la pandemia “vamos a seguir virtualmente, con lo cual esperamos que la participación sea desde todo el territorio provincial”, enfatizó.Categorías e inscripcionesSegún precisó Leyes, las categorías en las que se puede participar son: Sub 15, Sub 18 y Adultos Mayores y las inscripciones se realizan virtualmente en las Municipalidades.“Teniendo en cuenta el federalismo de estos Juegos, primero está la instancia municipal, cuyas inscripciones vencen el 26 de septiembre. Luego viene la primera selección local y después en octubre se pasa al provincial, donde se hace la instancia final. De allí surgen los ganadores que participan del nacional que será en noviembre”, puntualizó.ExpresiónPor su parte, el profesor Roberto Melgarejo, integrante del equipo técnico de la Subsecretaría de Cultura, señaló que “este año nos convoca desde la virtualidad, donde vamos a pedirles a los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores que saquen lo que tienen adentro, que va más allá de lo artístico, puesto que se incluye a la familia y la comunidad a través de las herramientas virtuales de expresión”.“Son tres categorías (Sub 15, Sub 18 y Adultos Mayores de 60 años) y para las dos primeras tenemos pintura, dibujo, cuento, poesía, videominuto, fotografía y canto solista”, precisó, apuntando que en Adultos Mayores serán: pintura, dibujo, cuento, poesía y fotografía.Puso de relieve que “la consigna que queremos transmitir desde la Nación y la provincia es que este año la cultura nos abraza en este tiempo de pandemia, donde ese corazón que está contenido va a poder expresarse”.Para finalizar, reiteró que las inscripciones se encuentran abiertas en todos los Municipios y que los interesados en recabar más información sobre este tema pueden ingresar a: https://juegosevita.cultura.gob.ar/formosa/.