Continúa la vacunación domicilia para embarazadas y niños menores de dos años en capital y el interior

También, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, se siguen vacunando a los niños y niñas en edad escolar.El jefe del Departamento de Inmunizaciones de la provincia, Julio Arroyo, dialogó con AGENFOR y confirmó que continúa la vacunación domiciliaria para niños menores de dos años y embarazadas, tanto en capital e interior, con el objetivo de iniciar o finalizar el esquema de vacunación correspondiente.“El gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano implementa estrategias para asegurar y concretar la vacunación, no sólo para escolares, sino en todas las edades, fundamentalmente en los niños menores de 2 años, embarazadas, adultos mayores, inmunosuprimidos y todos los huéspedes especiales”, sostuvo el funcionario.En ese marco, recordó que desde el inicio de la campaña de vacunación de invierno de este año se llevó a cabo la aplicación de las dosis casa por casa tanto en capital como en el interior para asegurar y concretar la vacunación antigripal y antineumocócica en los adultos mayores de 65 años.La vacunación en edad escolar también se inició en mayo de este año y se continúa realizando con un gran porcentaje de niños y niñas inmunizados.“Esto se puede realizar gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Cultura y Educación, que se organizan para que los efectores sanitarios vayan a las escuelas. Se citan a los niños, ordenadamente, con presencia de sus padres, con barbijos, respetando el distanciamiento social y el equipo de salud con vestimenta de bioseguridad para una vacunación segura y efectiva”, explicó Arroyo.En ese contexto, el especialista invitó a todos los formoseños que habitan cualquier punto del territorio a acudir al vacunatorio más cercano a su domicilio, que están funcionando con normalidad, para completar el calendario correspondiente de las mismas.“El vecino no tiene que viajar grandes distancias ya que el gobierno pone a disposición de todos un centro de salud con un vacunatorio correctamente equipado, con todas las vacunas de calendario y con el equipo de salud capacitado en todas las sedes”, indicó.Por último, Arroyo recomendó “vacunar en tiempo y forma”, pero si no es el caso, asistir a completar el calendario de igual manera.“Tenemos muchas enfermedades que son evitables a través de la inmunización, no podemos dejar de vacunar en pandemia, porque significaría un retraso en el calendario de vacuna de los niños y exponerlos a un riesgo mayor de que enfermedades de las cuales no hablamos hace mucho en Formosa, como el sarampión, la rubeola, el tétano, puedan resurgir o volver”, subrayó.Por último, el responsable del área aseguró que Formosa cuenta con todas las vacunas del calendario ya que desde este año reciben con normalidad los envíos de las dosis solicitadas al Ministerio de Salud de la Nación.