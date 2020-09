Consejo Directivo de Humanidades aprobó proyecto para realización de prácticas virtuales

El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) aprobó un proyecto presentado por el centro de estudiantes Línea Azul para la realización de prácticas virtuales en el marco de la pandemia del COVID.“Este martes, en la sesión del Consejo Directivo de nuestra Facultad, se ha aprobado el proyecto que hemos presentado desde el centro de estudiantes para realizar las prácticas 2020”, explicó Facundo Cabrera, presidente del centro de estudiantes Línea Azul.Refirió que “hemos recepcionado muchas inquietudes de nuestros pares de distintas carreras como Física, Química, Geografía, entre otras, ante la incertidumbre de qué iba pasar con sus prácticas este año debido a la pandemia, con lo cual trabajamos para encontrar una solución”.Fue así que “elaboramos un proyecto con los consejeros directivos y los miembros del centro de estudiantes, propuesta que presentamos al Consejo Directivo de la FH, la que fue aprobada este martes 29 por unanimidad”.Destacó que la iniciativa “tuvo una recepción positiva de docentes, no docentes y autoridades de la Facultad para que las prácticas se realicen en el segundo cuatrimestre en nuestra unidad académica, teniendo en cuenta que la educación, como ya todos sabemos, ha pasado de la presencialidad a la virtualidad en este año tan particular”.“Debido a que no podemos ir a los distintos colegios de la provincia para efectuar nuestras prácticas, las haremos de manera virtual en las cátedras correspondientes de nuestras carreras”, explicó.Subrayó que “hay una gran masa de estudiantes que se verá beneficiada con este proyecto, ya que el mismo no solamente apunta al 2020, sino también está aprobado ya pensando en el 2021, de manera de volver el año que viene y tener un aval para seguir con nuestras prácticas en caso de no volver a la presencialidad”, finalizó.