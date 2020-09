Carrera de Enfermería de la UNaF “está legalmente cubierta por el plan de 1994”

Ante una convocatoria de estudiantes de los dos primeros años de Enfermería en el campus universitario, desde la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se brindaron precisiones respecto de diversas cuestiones académicas, dejando en claro que “legalmente la carrera está cubierta por el plan de 1994 con Resolución 561 del año 1995”.Así lo esclareció la Lic. Elisa Acosta, decana de la FCS de la UNaF, quien consignó: “Los estudiantes están muy movilizados, reclamando una adecuación del plan de estudio, teniendo en cuenta que la validación del título nacional en este momento está en instancia administrativa” ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).“Me pidieron una explicación, pero en realidad tienen bien claro lo que está pasando, sólo hay un grupo que quieren usar esta cuestión para crear una discordia y lograr un desequilibrio en la unidad académica –marcó-. Los alumnos, al igual que los docentes, saben perfectamente bien que legalmente la carrera está cubierta por el plan de 1994 con Resolución 561 del año 1995”.Explicó que “desde el Consejo Directivo de la Facultad se emitió una resolución que ahora se remitirá al Rectorado, para que ingrese al Consejo Superior, donde se va a aclarar y estimamos saldrá favorable”.“Formosa no es la única Universidad que está teniendo este resultado negativo de la CONEAU, ya nos precedieron San Juan, Mendoza y Córdoba, de manera que no es Formosa, la Facultad de Salud de la UNaF o la decana los que no hicieron bien las cosas, sino que hay que cumplimentar de manera correcta todos los requerimientos de este organismo nacional”, enfatizó.En ese sentido, resaltó: “Quiero dejar bien en claro que la Licenciatura en Enfermería en la FCS está igual que en otras provincias más grandes y más antiguas que nosotros”.Fuerte trabajoPor su parte, el Lic. Marcelo Arias, coordinador del Centro de Promoción de la Salud Estudiantil, puntualizó que “a través del Consejo Directivo de la FCS se trabajó y se trató lo que sucede con el plan nuevo de la carrera de Enfermería que se implementó hace más de un año”, aclarando no obstante que “ello no significa que el plan de 1994 no esté a la altura de las circunstancias, sólo que el nuevo es una mejora”.“Desde la UNaF se está trabajando fuertemente y el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler cuida los intereses de los estudiantes”, subrayó.A su vez, Federico Benítez, consejero directivo de la Lista Unidad de la FCS, dijo que “lo que se está pidiendo es la readaptación del plan, cuestión que se está trabajando”, informando que “presentaremos una nota al Consejo Superior, donde se tratará este tema y en la semana obtendremos una respuesta. Los alumnos que se movilizaron este lunes entendieron esta postura”.“En mi caso personal, por ejemplo, yo me recibo con el plan del ‘94 y estoy muy orgullo de poder graduarme con ese plan que sigue vigente, a través del que sigue recibiéndose gente y saliendo residentes”, relató.Finalmente, Pablo Candia, estudiante de primer año de Enfermería, puso de resalto el diálogo con las autoridades de la FCS, por lo que se mostró esperanzado. “Esperamos que se pueda efectuar la readaptación del plan de la carrera y que lleguemos a un buen puerto, pedimos la solidaridad del sector docente para que todas estas cuestiones académicas se puedan ir ajustando”, concluyó.