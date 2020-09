“Buenos días señorita, es el sonido que queda para siempre en nuestros corazones”

IMAGEN DE ARCHIVO - EL CHURCAL





ARCHIVO - EL CHURCAL

Poner el corazón



Por su parte, Urbana Gladys Florenciañi, comentó que se encuentra próxima a tramitar su jubilación y que sus años de experiencia le enseñaron que “se debe poner el corazón en lo que se hace, ya que somos movilizadores para nuestros estudiantes”.



En este sentido, recordó que comenzó a enseñar a sus 19 años en la Escuela n° 379 del barrio Eva Perón, “muy diferente a lo que es ahora; y tuve 45 chicos del 3er grado, en el que los vi y era decidir si quedarme o irme. Eran adorables, por supuesto que me quedé”.



Asimismo, comentó que siempre trabajó con amor y que “nunca se termina de aprender”; además, “siempre alguien está mirando”.



La docente recordó que fue la primera maestra de la Escuela n° 501 del barrio Venezuela junto al docente Vicente Alegre, “luego fui a la N° 3, en Irigoyen y Mitre donde enseñé 18 años y luego a la N°44 de la Unidad Penal N° 1; donde conocí un montón de historias, muchas muy dolorosas”.



Cabe señalar que Florenciañi trabaja hace 13 años en el Núcleo Educativo y de Formación Profesional N° 44, unidad educativa perteneciente a la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, institución formativa para las personas privadas de su libertad.



Para finalizar, remarcó que el “Buenos días, Señorita”, es el sonido “más hermoso que queda para siempre en nuestros corazones y es algo que una se lo gana con la forma de ser y las actitudes; deberíamos entender lo movilizadores que somos para nuestros estudiantes y poner el corazón en todo lo que hacemos”.





