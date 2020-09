Araóz, ante las críticas a Formosa: “Hay que seguir trabajando y construyendo”

El ingeniero Julio Aráoz, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, enfatizó que antes las desacertadas críticas contra Formosa y el gobernador Gildo Insfrán “hay que seguir trabajando y construyendo, porque ese es el compromiso que hemos asumido en esta provincia, mayoritariamente en el marco democrático”.

En declaraciones a AGENFOR, el funcionario se refirió así a los descabellados dichos del periodista Gabriel Levinas en un programa televisivo.

“Hay que poner las cosas en un contexto general –planteó-. Es absolutamente claro y no cabe ninguna duda que hay una serie de acciones que son prácticamente destituyentes. Es una combinación de acciones que van desde noticias falsas, acusaciones y acciones directas de desinformación hacia la sociedad tratando de provocar desánimo y en ocasiones hasta diría poner en crisis a todo el sistema”, advirtió.

Alertó que “la lista es larguísima: desde decir que es mejor irse a vivir al Uruguay, que para un joven es mejor trabajar como lavacopas en Madrid que vivir en Argentina aún con el auxilio del mercado, como si la pandemia no existiera, como si la caída del Producto Bruto Interno (PBI) a nivel global, en todas las economías, no fuera realmente espantosa, porque no hay otros términos para calificarlo”.

En ese contexto, marcó, “pareciera que no existe la pandemia, entonces se reclaman al Gobierno soluciones que nadie en la humanidad puede dar. (El COVID-19) ha afectado profundamente a todas las sociedades y de pronto se quiere correr el eje de la discusión, cuando lo central es el cuidado de la vida del ser humano, y en Formosa se ha tenido especial énfasis en eso”.

Dentro de esa estrategia destructiva de enfrentamiento muy concreto al Gobierno Nacional, Aráoz alertó que “también como parte de ello atacan a todas aquellas provincias que han acompañado con el voto democrático un proyecto nacional que ganó las elecciones el año pasado. Pareciera que eso no sucedió, entonces hasta se llega al límite del desconocimiento”.

“Hay ciertos límites para el debate –remarcó-. Nos debemos el respeto a los formoseños, nuestros comprovincianos, y a la ciudadanía en general. Un programa televisivo que desde hace décadas aborda a partir del almuerzo temas generales con una línea que está en la historia, donde por ejemplo la conductora que lo fundó defendía abiertamente a la dictadura militar. Y en esa línea estuvo siempre, así que jamás podríamos identificar a un programa así con la defensa de los intereses de la Patria”.

A partir de ahí, planteó, “la libertad por suerte nos permite cambiar de canal, pero no todos lo ven así”, apuntando que “en ese marco que aparezca una persona que dice conocer Formosa y que, entre otras cosas, niega la existencia del Polo Científico y Tecnológico nos exime de mayores comentarios”.

“Creo que hay que asumir que estamos en una batalla durísima contra la pandemia y para poder volver a poner de pie a la Argentina, porque pareciera que todos se olvidaron que Cambiemos gobernó hasta diciembre y del estado calamitoso en que dejó el país. Hay que tener presentes esas dos cosas, centrarnos como bien sabemos hacer en Formosa, cuidar la vida de todos los comprovincianos y quienes habitan este suelo, seguir trabajando y enfatizar la agenda de noticias que les importan a los formoseños”.

En este punto, consideró que “la opinión de ese señor (Levinas) es casi irrelevante frente a las noticias como por ejemplo poder retomar las obras de la Autovía Ruta Nacional Nº 11, que por la irresponsabilidad del macrismo al paralizarla ha costado vidas de gente muy querida”.

Ante ello, exhortó a “seguir trabajando y construyendo porque ese es el compromiso que hemos asumido en esta provincia, mayoritariamente en el marco democrático”.