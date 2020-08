Yéssica Palacios: “La prioridad es gobernar para todos”

La presidenta del Concejo Deliberante de Pirané, Yéssica Palacios, se refirió al caso de bombeo ilegal realizado para desviar agua dulce del canal, descubierto por la Policía, como así también valoró las decisiones políticas adoptadas por el gobernador Gildo Insfrán para mejorar la calidad de vida de los habitantes.“Desde que empezaron a trabajar en las obras por la emergencia hídrica, la Policía realiza patrullajes para garantizar que el agua llegue al reservorio, y es en este contexto que ellos advierten un error en un tramo de Palo Santo a Fontana. Hay una denuncia, toma intervención el Juzgado de turno y se inicia el sumario de prevención y en ese momento el juez autoriza que se ingrese al campo y que en caso de que existiese una bomba, se la secuestre”, explicó la concejal justicialista.Agregó que “en ese momento pasó lo mismo a pocos metros, entre Palo Santo y Pirané, y se procedió de la misma manera que en el caso anterior”.En este marco, el exintendente de la localidad, Juan Zaragoza, realizó una declaración en su red social criticando el accionar de la justicia. Al respecto, Palacios reflexionó que “es una actitud irresponsable la de salir a hablar así, irresponsable como lo fue en su Gobierno y así se manejó durante cuatro años”.Palacios advirtió contundente que “él –por Juan Zaragoza-no brindó un Gobierno para todos como el que nosotros hacemos. El está hablando de un pequeño productor siendo que nosotros hablamos de todos los campos que lindan con esta obra y se les habló a todos, se les explicó que su uso (por el agua dulce) será de manera responsable”.En este sentido, la concejal remarcó que “la prioridad del Gobierno y de este modelo que nosotros defendemos es el de gobernar para todos, nuestra prioridad es garantizar que los reservorios se llenen y que cumplamos, ya que el gobernador Gildo Insfrán dijo que se garantizaba a Pirané un año de agua y cuando él dice algo lo cumple, para que eso sea así es necesario arbitrar muchas medidas y colaborar”.“La oposición genera situaciones en donde no las hay, sólo con el fin de generar problemas y ser oposición. Por eso, nosotros queremos que la comunidad entienda que esto no es así, no pasa porque seas un pequeño productor, seguramente que si los ganaderos que lindan con la obra fueran responsables y pidieran autorización se analizaría el caso completo, pero ésta no es la manera”, subrayó Palacios.Asimismo, comentó que uno de los reservorios de agua dulce “se llenó”, mientras que el otro está próximo a completarse. “Es un sueño cumplido para todos los piranenses, hoy pueden hacer lo mínimo que es bañarse las veces y en el horario que quieran, nos agradecen”, advirtió.En otro orden, Palacios se refirió a la adquisición por parte del municipio de un camión compactador. “Durante muchos años tratamos de hacer entender de que esto es gestión y que es producto de un modelo organizado; demostramos que con gestión se logran los objetivos y que tenemos un Estado presente que está muy preocupado por Pirané”.Sobre el final, marcó que “la gente decía que el Gobierno provincial nunca estuvo y nosotros les demostramos que no es así, que el gobierno siempre estuvo y que por decisiones políticas de quienes estuvieron anteriormente no llegaban los recursos que provincia daba para fines específicos”.