Una nueva jornada sin casos Positivos ni sospechosos de Coronavirus en Formosa

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 informó que Formosa no presenta casos positivos ni sospechosos de coronavirus. En las últimas 24 horas se han realizado 39 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus.Entre los resultados negativos, se incluye el análisis del caso sospechoso reportado en la jornada del miércoles último.Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: total de diagnosticados: 87 personas; total de recuperados: 81 personas; casos activos: ninguno; pacientes internados: ninguno; casos en tránsito con egreso de la provincia: cinco; cantidad de test realizados a la fecha: 7.084 (1,23% de positividad).Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: ingreso de camiones de carga: 673; controles en la vía pública: 14.008 personas y 7.738 vehículos; infracciones: 152 vehículos por restricción de circulación y patente; y 521 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; ingresos irregulares judicializados: 3 (más un contacto en estudio);incumplimiento de transportista del corredor sanitario: 5 (más tres contactos en estudio).Por otra parte, el Consejo comunicó que se pondrá en práctica el Sistema de Control Visual en los depósitos de los comercios, a fin de que la población pueda identificar los lugares donde los camiones de transporte de carga interprovincial (con señalética roja) estén habilitados a operar.Se identificará también con una oblea roja a estos depósitos, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos de bioseguridad y protocolos sanitarios en la zona de carga y descarga de mercaderías.De esta manera, se apela a la participación ciudadana en el control social a partir de la identificación visual, dando certidumbre respecto del cuidado de la salud de todos los formoseños y formoseñas.Tareas contra el dengueEn relación al dengue, se realizarán este viernes las siguientes tareas: control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios San Blas de Laguna Blanca; San Cayetano de Ing. Juárez, y barrios Don Bosco, Mariano Moreno y Lote 111 de la ciudad capital.También, descacharrizado en los barrios La Alborada, Hipólito Irigoyen, San Cayetano y 7 de Noviembre (en conjunto con el municipio capitalino) y República Argentina (en conjunto con Vialidad Provincial).Ante el contexto de aumento de casos en la región, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia exhortó a tener en cuenta que “el virus no hace diferencia de clases sociales, pero los sistemas políticos y sanitarios sí lo han hecho: son los pobres quienes más ingresos perdieron, quienes más se han contagiado y quienes mayor tasa de mortalidad sufren”.Por ello, solicitó aprender de las palabras del Papa Francisco, quien predica: “La respuesta a la pandemia es doble: tenemos que encontrar la cura para un virus pequeño, que pone de rodillas al mundo entero, y tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social”.“No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluyó el parte diario del Consejo.