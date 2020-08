Un megaoperativo policial en la costa del Río Paraguay permitió secuestrar 20 embarcaciones

La Policía continúa reforzando los controles en zona de frontera para evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados y en esta ocasión se secuestraron 20 canoas en la costa del Río Paragua, a la altura del bajo del barrio Las Orquídeas, de esta ciudad.En el marco de las políticas públicas de seguridad y sanitarias que se implementan en la provincia de Formosa para evitar la circulación del COVID-19, en consonancia con lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía mantiene un esquema de distribución de efectivos a lo largo y ancho del territorio provincial por tierra, agua, a la vera de ríos, en rutas y a lo largo de la frontera para evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados que pongan en riesgo el status sanitario en la provincia.En la mañana de este domingo, efectivos de las distintas dependencias policiales que integran la Delegación de la Unidad Regional Uno, en forma conjunta con efectivos del Comando Radioeléctrico Policial, Dirección General de Drogas Peligrosas y del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y Cuerpo Policía Montada, dotados con todos los elementos de bioseguridad, protección personal y logísticos, realizaron un amplio operativo preventivo en la zona ribereña, en el sector conocido como el bajo del barrio Las Orquídeas, ubicado en la zona norte de la ciudad.Si bien los controles en la zona se realizan a diario, se intensificaron este domingo con un amplio patrullaje para encontrar posibles pasos clandestinos o personas, procediéndose al secuestro de unas 20 canoas.Las embarcaciones por lo general son utilizadas para el transporte de personas y mercaderías desde el Paraguay a la provincia, generando de esa manera un riesgo potencial para la salud de los formoseños, al no ser sometidos a los controles sanitarios establecidos a través de protocolos para la detección de posibles casos positivos de coronavirus.Las canoas fueron trasladadas a la Comisaría Quinta, labrándose en consecuencias las actuaciones judiciales, con intervención de la justicia.