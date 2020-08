Secuestran una embarcación sin ocupantes en el río Bermejo, límite con Chaco

El procedimiento fue realizado por la Policía durante patrullajes preventivos en la zona para evitar el ingreso de personas a nuestra provincia desde el Chaco por lugares no habilitados.Efectivos del Destacamento “Agente Marcos Peralta” ubicado en el kilómetro 142NRB y de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Delegación “El Alba”, secuestraron una canoa sin ocupantes que estaba en el río Bermejo, frontera interprovincial con Chaco.La Policía de Formosa, lleva adelante operativos para evitar el ingreso de personas de otros países y provincias vecinas por lugares no habilitados, en el marco de las acciones desplegadas por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19.En este contexto, la Policía intensificó las recorridas usando todos sus recursos logísticos y humanos, tanto por tierra como por agua, poniendo el foco en zonas ribereñas que limitan con provincias de la región y con la hermana República del Paraguay.El procedimiento se llevó a cabo el martes último, entre las 15 y 18 horas, cuando los uniformados realizaban tareas preventivas a orillas del río Bermejo, a unos 7 kilómetros de esa Colonia por Ruta Provincial N° 9, frente a un conocido campo ganadero de la zona, donde se encuentra una casa deshabitada, en ese sector secuestraron una canoa de metal con dos remos sin ocupantes.Ante el hallazgo y sin poder establecer la propiedad del mismo, la embarcación fue retirada del agua, permaneciendo en custodia de la Policía, continuándose con las tareas investigativas a los efectos de establecer si alguna persona ingresó ilegalmente a la provincia.Los trabajos preventivos proseguirán, con el único objetivo de desalentar cualquier tipo de ingreso de personas sin el debido control sanitario por lugares no habilitados.