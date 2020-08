Se desarrolló sin inconvenientes el pago del IFE 3 en El Espinillo

Se trata del operativo especial de pago diseñado por el Gobierno Provincial junto al Banco de Formosa, para aquellas localidades que no cuentan con una sucursal de la entidad bancaria. Se cumplen todas las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19En la jornada de este miércoles, a partir de las 7 en la localidad de El Espinillo comenzó el operativo especial de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 3 en la comisaría local, donde los cajeros humanos abonan la ayuda de los $10.000 a un total de 1.371 beneficiarios.Tal como sucedió con el pago del IFE 1 y el IFE 2, se dispuso un cronograma de pago para aquellas localidades que no cuenten con una sucursal del Banco Formosa, entidad que conjuntamente con el Gobierno Provincial diseñó el cronograma para el tercer tramo del Ingreso de Emergencia. De esa forma, las personas pueden acceder al beneficio en su propia localidad sin tener que trasladarse.Al respecto, el intendente de El Espinillo, Carlos Sotelo, brindó precisiones sobre el dispositivo de pago del que participaron la Policía de la provincia, a través del jefe de la comisaría, Julio César Falcón; el área de obras públicas de la comuna; el Consejo Deliberante y personal de salud del Hospital de El Espinillo como agentes sanitarios de la municipalidad.“Nos reunimos previo al operativo de pago para coordinar todas las acciones, donde en principio el área de obras públicas se encargó de acondicionar el predio de la comisaría, que al ser un lugar amplio se colocaron 400 sillas, así como también se demarcaron los espacios cuidando el distanciamiento social entre las personas”, detalló el jefe comunal en declaraciones a AGENFOR, ahondando en que el personal del Banco de Formosa también un día antes del pago realizó la instalación de los equipos informáticos a modo de dejar todo listo.Sotelo, además, puso en valor el Ingreso Familiar de Emergencia al indicar que esta tercera etapa que incluyó a alrededor de 1371 personas de la localidad y colonias aledañas, “representa una inyección al circuito local de cerca de $ 13 millones, que de forma directa ayuda a la economía familiar, pero también moviliza la actividad comercial de la zona”.Aclaró que “en el departamento Pilagá también el operativo está previsto que se realice en las localidades vecinas como Misión Tacaaglé y Tres Lagunas, en los próximos días de acuerdo al cronograma previsto”.Cumplimiento de lasmedidas de bioseguridadEn una jornada de miércoles muy agradable, la gente accedió al pago del IFE 3 en la comisaría local, cumpliendo las medidas de bioseguridad, como ser el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento social, que estuvieron supervisadas por el personal de la comisaría local; mientras que los agentes de salud del Hospital de El Espinillo se encargaron del control de temperatura y la colocación del alcohol en gel en las manos de las personas, quienes formando fila accedían a los cajeros humanos para percibir el beneficio nacional.Sin inconvenientes, se cumplió con el segundo día de pago del operativo del Banco Móvil correspondiente al corredor Este, en tanto este jueves 20 continuará en la localidad de Buena Vista.Testimonio“Es la tercera vez que cobro, es una beneficio muy útil para nuestra familia, es buena esta ayuda que nos están dando porque con esta crisis, la cuarentena, no se puede trabajar. Antes de la pandemia se podía trabajar afuera, ahora soy empleado medio tiempo, me rebusco como puedo” señaló uno de los beneficiarios al terminar de cobrar.