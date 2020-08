Samaniego pidió seguir el legado de San Martín “cuidándonos entre todos” ante la pandemia

Condenó las ideas que llaman a no respetar las medidas sanitarias vigentesEl diputado provincial Agustín Samaniego afirmó que “en estos momentos difíciles que está pasando el mundo, la Argentina y Formosa por la pandemia del coronavirus, la mejor manera de seguir el legado del General José de San Martín es cuidándonos entre todos”.Tras participar del acto homenaje al Libertador, por el aniversario 170º de su fallecimiento, que fue encabezado por el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, en la plaza San Martín, el jefe del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura formoseña, brindó declaraciones exclusivas a AGENFOR.“San Martín está más vivo que nunca ya que su legado sigue absolutamente vigente, como ser las ambiciones de libertad, de igualdad, de unidad latinoamericana y argentina. Por eso cada uno de los argentinos y argentinas, no solamente en esta jornada, sino que todos los días, tenemos que por todos los medios intentar imitarlo y seguir su legado”, sostuvo, marcando que “en estos momentos tan difíciles que está pasando el mundo, la Argentina y Formosa la mejor manera de hacerlo es cuidándonos entre todos”.Por ello, dijo: “Estoy convencido de que ese sería el especial pedido del General José de San Martín en este momento”, al cumplirse este lunes, 170 años de su paso a la inmortalidad.Asimismo, advirtió que si bien “seguir su legado es una lucha permanente ya que siempre hay agentes externos; lógicamente los Imperios de hoy, así como los de ayer y los que vendrán son sin dudas aquellos que nos quieren dividir porque unidos somos mucho más fuertes”.“Son intereses foráneos que no quieren nuestro desarrollo, sino que quieren solamente un desarrollo que les permita a ellos engrandecerse y que coincide muchas veces con los intereses de personas como los cipayos que viven en nuestro territorio pero que sus intereses coinciden con los extranjeros”, agregó enfático.No obstante, hizo notar que “ante la puja política, la famosa llamada grieta no hay que tener miedo, se trata de una discusión pacífica en términos políticos ideológicos donde nosotros tenemos que persuadir a la mayoría de los argentinos que el camino de la unidad, de la libertad, de la igualdad de oportunidades, de la equidad y la distribución de la riqueza es el verdadero camino”.El camino que “soñaron San Martín, Belgrano, Mariano Moreno, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner”, profundizó, agregando que “con el gobierno del presidente Alberto Fernández y el gobernador Gildo Insfrán vamos a seguir intentando continuar esa causa en la provincia de Formosa”.Finalmente el doctor Samaniego reiteró que “seguir el legado de San Martín que es por todos los medios cuidarnos y estar unidos, fortalecidos y que ninguna idea de daño a la salud prospere en nuestra sociedad”, condenando así aquellas manifestaciones que llaman a no respetar las medidas sanitarias vigentes para el cuidado de la vida frente al coronavirus.