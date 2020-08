Romero Bruno pidió “compromiso social y responsabilidad individual” para luchar contra el dengue y el coronavirus

El médico epidemiólogo informó que se reportaron solo tres casos de dengue en la ciudad de Formosa en la última semanaEn la última semana, se reportaron solo tres casos de dengue en la provincia de Formosa, de acuerdo a los estudios certificados por el laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón”. Al respecto, el responsable de Epidemiología de la provincia, doctor Mario Romero Bruno, sostuvo que si bien “este número de tres casos es mucho menor que la cantidad que tuvimos en comparación con el pico de 533 casos de la semana 19 -correspondiente a principios de abril-, igualmente tenemos que seguir manteniendo las actividades de prevención que se vienen desarrollando”.Al referirse al estado de situación del dengue en la provincia, el profesional indicó: “Se logran estos resultados gracias al trabajo mancomunado. Primero por parte de cada de las personas, eliminando los criaderos de mosquitos en el domicilio, ya que como siempre decimos: sin mosquito, no hay dengue”.En segundo lugar, destacó el trabajo de las brigadas sanitarias. “Las personas en sus hogares deben permitir el ingreso de las brigadas quienes realizan un asesoramiento, identificando muchas veces los lugares donde puede haber agua, e incluso se encuentran las larvas y se les muestra a las personas”, señaló Romero Bruno sobre la importancia de la labor que realizan los equipos de salud del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.Además, recordó que las brigadas sanitarias entregan gratuitamente los larvicidas elaborados en el laboratorio Laformed, para que “en las aguas que no se puedan eliminar se utilicen los larvicidas para erradicar los huevos del mosquito”, y también destacó “el trabajo de eliminación de todos los cacharros, una tarea que es acompañada por los municipales en toda la provincia”.También, durante la conferencia de prensa de este martes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el director de Epidemiología y del Hospital Central, habló sobre las coincidencias y diferencias que existen entre el dengue y el coronavirus.En ese sentido, expuso que ambas enfermedades se trasmiten a través de un virus. En el caso del dengue afecta en el mundo a aproximadamente 390 millones de personas anualmente, y hay regiones como Brasil, donde la circulación del mosquito vector se mantiene durante todo el año. Hay cuatro serotipos de dengue, y una misma persona puede infectarse hasta cuatro veces.En este aspecto, puntualizó que “después de haber tenido una persona el primer antecedente, no lo vuelve a tener a ese mismo serotipo, pero si circula otro serotipo tiene mayor riesgo de tener dengue grave”, que según las estadísticas a nivel mundial la tasa de mortalidad es de 1 cada 1000 casos de dengue.Fundamentó que “por eso, decimos que una manera de prevenir el dengue es eliminando el mosquito vector Aedes Aegypti, el cual se desarrolla con las altas temperatura y lluvias colocando sus huevos en el domicilio”.Por su parte, la diferencia con el coronavirus es que la transmisión es de persona a persona. Siendo ambas enfermedades virales y ninguna tiene tratamiento específico efectivo.“En el caso del dengue no hay una vacuna. Hay una que se evaluó en algunos grupos de personas pero no fue comercializada masivamente, y además tiene sus indicaciones precisas para su uso. En tanto, para la pandemia del COVID-19 tampoco hay una vacuna efectiva, lo que existe hoy son avances en las etapas de investigación”, pormenorizó.Por ello, avanzó en señalar que la principal coincidencia en la lucha contra ambas enfermedades es el compromiso social y la responsabilidad individual que debemos tener todas las personas.“La responsabilidad individual en cuanto a prevenir el dengue tiene que ver con eliminar los criaderos. Es una responsabilidad que protege a nuestra familia y también a las personas que están alrededor de 200 metros a la redonda, porque el mosquito viaja hasta dos casas por lo menos”, explicó.Señaló, además, que se realiza el bloqueo sanitario de la casa y ocho manzanas alrededor en la búsqueda del mosquito que puede llegar a infectar a otros vecinos del lugar. “Por eso es importante el compromiso social de cuidarnos cada uno y, a su vez, cuidar a los demás vecinos”, agregó.Mientras que en la situación actual del coronavirus, coincide con el uso del barbijo. “Al utilizar el barbijo nos protegemos a nosotros y también al otro. Lo mismo, cuando respetamos el distanciamiento social, cuando evitamos tomar mate o terere con otras personas, entonces sería yo te cuido y vos me cuidas, este es el compromiso social solidario que tenemos que mantener como comunidad”, puso de relieve el doctor, añadiendo que “es la manera de adaptarnos a esta nueva realidad y evitando así la propagación del virus”.