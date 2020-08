Repercusiones tras el anuncio del Gobernador

Luis Branchi, Secretario General de Agremiación de Docentes Formoseños (ADF), se refirió al aumento salarial que estableció el gobernador Gildo Insfrán; “el Gobierno de la provincia busca satisfacer las necesidades de los trabajadores”.El gremialista se mostró satisfecho con este nuevo incremento, indicó que “es el resultado de un trabajo que veníamos haciendo, continuando la política que lleva adelante el Gobierno de la provincia y no nos olvidemos que en este contexto de pandemia no sólo la salud es afectada, también la economía”.“El hecho de que haya un incremento en el salario, en el salario familiar, hace que verdaderamente uno rescate esta situación y que podamos ver cómo logramos estar mejor con la situación en la que vivimos”, agregó Branchi.El gobernador Insfrán manifestó que el incremento será válido por 90 días, transcurrido lo cual, se volverá a analizar la situación económica para un posible nuevo aumento salarial; en este sentido, el representante de ADF valoró las fluidas conversaciones en pos del bienestar de las y los trabajores.Sobre el final, Branchi comentó que las clases “no se cortaron” a pesar de la pandemia, “continúan con mucho esfuerzo, trabajo y compromiso, no se han detenido en ningún momento, han continuado de manera virtual con el mismo nivel educativo”.