Rector de la UNaF valoró el regreso a las aulas en zonas rurales

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el profesor Augusto Parmetler, destacó el reinicio de las clases presenciales en escuelas rurales de la provincia, indicando que por el momento la casa de altos estudios continúa con el dictado virtual, mientras se avanza en los protocolos para el retorno a la presencialidad.“El hecho de que puedan empezar (las clases presenciales) en lugares del interior de nuestra provincia, donde hay pocos alumnos y no existe peligro de contagio, creo que es fundamental. El contacto humano es insustituible entre el alumno y el docente, así que en este sentido nosotros estamos muy contentos porque vuelva la presencialidad”, manifestó en declaraciones a AGENFOR.Respecto de la UNaF, indicó que “estamos todavía con las clases virtuales y también tomando exámenes en esa modalidad”, apuntando que “elaboramos un protocolo para la presencialidad en aulas y laboratorios, el cual lo aprobará esta semana el Consejo Superior”.Explicó que teniendo en cuenta que “son pocos laboratorios y que albergan no más de cinco o seis alumnos, le pediremos al Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 de Formosa la autorización pertinente para la presencialidad en los mismos, sobre todo para aquellos donde las tareas no se pueden efectuar de manera virtual”.“Este es el primer paso que vamos a dar en el sentido del retorno a la presencialidad, a lo cual se sumará el protocolo para las aulas y cómo vamos a ir desarrollando (las actividades) en caso de que la provincia decida convocar a las clases presenciales en la capital formoseña”, expuso el titular de la UNaF.En otro orden, el rector Parmetler le adelantó a AGENFOR que con miras al año entrante se tiene previsto dictar tres Doctorados en Ciencias Sociales, Ciencias Agropecuarias y Bromatología.“El año que viene vamos a estar presentando tres Doctorados de la UNaF –manifestó-. El primero es un Doctorado en Ciencias Sociales, otro en Bromatología –que será interinstitucional- y hay un tercero en Ciencias Agropecuarias”, detalló.Dijo que “ya se está trabajando en comisión y evolucionando para que el año próximo podamos presentar los tres Doctorados y ofrecer a nuestros formoseños la posibilidad de ser doctores”.“Tenemos profesionales en Ciencias Sociales, los cuadros suficientes en Historia, Geografía, Ciencias Políticas, etcétera, para poder armar un Doctorado propio de la UNaF”, remarcó.Asimismo, sobre el de Bromatología, refirió que “contamos con doctores que tienen que ver con el tema de la alimentación y como será interinstitucional estamos haciendo convenios con otras Universidades para poder dictarlo”.“Ya se están presentando los papeles en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para que sean evaluados”, subrayó.Por último, enfatizó que “todo esto nos posiciona de manera distinta ante el conjunto de las Universidades del país, ya que desde que asumimos esta gestión nos hemos puesto a trabajar a través de la Secretaría General Académica en esta situación, que es el avance académico de la UNaF, así que no solamente venimos anunciando obras de infraestructura, sino también progresos en el sentido académico”, finalizó.