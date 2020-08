Programa municipal realiza más de 50 castraciones diarias en la Jurisdicción Cinco

Beatriz “Kita” Segovia, directora del área de Zoonosis y Protección Animal del municipio capitalino, resaltó que el Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de perros y gatos (PROMEPO) realiza más de 50 castraciones gratuitas por día, atendiendo en la manzana 69 del barrio República Argentina, a los fines de preservar la salud comunitaria.Al respecto, señaló que “el beneficio continuará en la Jurisdicción Cinco un buen tiempo, porque es una zona muy grande y la demanda es altísima. Las atenciones se brindan cumpliendo con todos los protocolos correspondientes, como la distancia social, el uso de barbijos y la desinfección de manos”.La funcionaria destacó que se están castrando entre 52 y 55 animales por día, otorgando 26 turnos diarios, y con una demanda enorme. En ese aspecto, manifestó que en la jornada del martes 6 hubo más de 1.200 solicitudes de turnos, por lo que pidió a los vecinos que tengan paciencia y soliciten el turno una sola vez, puesto que ya quedan registrados en el sistema.“Lo que hacemos es responder los mensajes con la carita de un perro, lo que significa que ya recibimos la solicitud y le asignaremos el turno en el transcurso de la semana”, explicó “Kita”.En ese sentido, indicó que los vecinos y vecinas de la Jurisdicción Cinco pueden solicitar sus turnos mandando la palabra ‘CASTRACIÓN’ al teléfono 3704686674, detallando nombre y apellido, DNI y cantidad de animales a castrar.“Preferimos este sistema y no los turneros webs por varias razones. En primer lugar, porque hay mucha gente que no lo sabe utilizar y nuestro objetivo es que nadie quede excluido de este beneficio; por otra parte, el turnero puede asignar un turno, pero lo que a nosotros nos interesa saber es el número de animales que llevará cada persona”, precisó.Además, informó que, en simultáneo, en el Centro de Atención Animal “San Roque”, se están castrando 26 animales por día, de lunes a viernes, y alrededor de 32 los días sábados, mencionando que los turnos para las castraciones en dicho lugar pueden solicitarse llamando a los teléfonos 3704257904 o 3705035454.Tareas coordinadasPor otra parte, Beatriz Segovia expresó que también la Dirección de Zoonosis y Protección Animal trabaja en forma coordinada con el plan de descacharrizado, desmalezado y fumigación que llevan adelante el municipio capitalino, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Policía de la provincia.“Estamos trabajando de manera conjunta con las áreas que intervienen en este operativo sanitario y cuando se hace el descacharrizado nos informan acerca de los animales comunitarios que necesitan asistencia y acudimos a socorrerlos enseguida”, señaló.Por último, recomendó a los vecinos acerca del cuidado de sus animales: “Se están encontrando en la calle animales que tienen dueño y por ese motivo les pedimos que no los dejen afuera de los domicilios. En el CeMAA San Roque tenemos varios perros alojados, algunos ya regresaron con sus dueños, mientras otros siguen esperando por ellos”, cerró la funcionaria.