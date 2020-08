Plan FinEs 2020: están abiertas las inscripciones

El Departamento de Educación Permanente informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs), Trayecto Completo y Deudores de Materias hasta el 20 de agosto, destinado a todas aquellas personas que deseen continuar sus estudios secundarios.Los interesados en ser parte de cualquiera de las modalidades, deberán ingresar a la fan page oficial del organismo:https://www.facebook.com/educacionpermanente20/photos/a.108102590895049/110367224001919/ y completar el formulario de inscripción correspondiente. Las unidades educativas habilitadas para Trayecto Completo, son las siguientes: C.E.S.E.P. N°1- sede: C.F.P. N° 8 de Mayor Villafañe; C.E.S.E.P. N° 7- Sede: Escuela de Frontera N° 4 de Guadalcazar; C.E.S.E.P. N° 8- Sede: Edificio Municipal (Ex E.P.E.S. N° 63) de Buena Vista; C.E.S.EP. N° 9- Sede: Ex Banco Provincia de Riacho He Hé; C.E.S.E.P. N° 14- Sede: E.P.E.S. N° 43 de Colonia Pastoril y C.E.S.E.P N° 5- Sede: E.P.E.S. N° 99, C.E.S.E.P. N° 6 del barrio Juan Domingo Perón, C.E.S.E.P. N° 6- Sede: barrio Simón Bolivar, C.E.S.E.P. N° 14- Sede: Módulo Lote 111, C.E.S.E.P. N° 55- Sede: E.P.E.S. N° 99, todos ellos de Formosa Capital.Al respecto, la jefa del Departamento de Educación Permanente, Prof. Marta Núñez, sostuvo: “Iniciamos el Plan FinEs en nuestra provincia, que permite a aquellas personas que no terminaron la Educación Secundaria, poder cumplir con esta etapa de estudios obligatorios. De acuerdo a la situación, existen dos tipos de propuestas diferentes: FinEs Trayecto Completo, y en este sentido, este año solo está destinado a quienes ya iniciaron este trayecto años anteriores y les queda una etapa por finalizar”.Aquellos interesados que quieren iniciar sus estudios secundarios, pueden acceder al trayecto que denominamos semipresencial y que tienen los Centros Educativos Secundarios de Educación Permanente (C.E.S.E.P.), ubicados en diferentes localidades de la provincia y también, en Capital.La segunda propuesta de FinEs es Deudores de Materias, pensada para aquellos jóvenes y adultos que finalizaron el cursado de las escuelas secundarias pero que aún adeudan materias.Entre las instituciones educativas, que llevarán adelante la línea, Deudores de Materias, se encuentran los C.E.S.E.P. N° 4 de Pozo del Tigre, C.E.S.E.P. N° 9 de Laguna Naineck, C.E.S.E.P. N° 10 de Estanislao del Campo, C.E.S.E.P. N° 15 de Tres Lagunas, C.E.S.E.P. N° 19 de Pirané, C.E.S.E.P. N° 123 de Clorinda, E.P.E.S. N° 81 de El Colorado, E.P.E.S. N° 12 de Ingeniero Juárez, E.P.E.S. N° 23 de San Martín 2, E.P.E.S. N° 25 de Laguna Yema, E.P.E.S. E.I.B. N° 2 de El Potrillo y los C.E.S.E.P. N° 5-Sede: E.P.E.S. N° 99, C.E.S.E.P. N° 6, C.E.S.E.P. N° 14-Sede E.P.E.P. N° 374, C.E.S.E.P N° 55, E.P.E.S. N° 41, E.P.E.S. N° 61 de Capital.“Esta es la oportunidad que tienen para poder preparar las materias con los correspondientes tutores, aprobarlas y acceder al título de nivel secundario”, finalizó Núñez.