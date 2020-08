PJ: “Referentes de la oposición no parecen tomar nota de la gravedad de la situación”

FOTO ARCHIVO





A través de un comunicado titulado "Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino", que lleva la firma de los presidentes del Consejo y del Congreso Nacional, José Luis Gioja y Gildo Insfrán, respectivamente y los cinco vicepresidentes del cuerpo de conducción partidario: Daniel Scioli, Lucía Corpacci, Antonio Caló, Leonardo Nardini y Roxana Bertone, el Partido Justicialista (PJ) reflexionó que “resulta muy lamentable ver que referentes de la oposición política no parecen tomar nota de la gravedad de la situación ni están a la altura de las circunstancias”.Respondió así los dichos del dirigente radical Ernesto Sanz, quien describió un panorama complicado para la Argentina, y se preguntó: “¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”."En 1973, cuando el General Perón retornó al país luego de su larga proscripción y exilio, manifestó que aquella máxima de 1950 que recalcaba que para un peronista no había nada mejor que otro peronista debía ser reconfigurada como: 'para un argentino no hay nada mejor que otro argentino'. El General Perón pretendía cerrar largas décadas de divisiones y ser congruente con el lema de nuestro país que reza 'en unión y libertad'”, rememora el comunicado al que accedió AGENFOR.Los dirigentes sostuvieron que en 2020 "los argentinos enfrentamos un desafío común como nunca en nuestra historia reciente. Un flagelo que enferma y mata sin importar cuál sea nuestra condición social o nuestro pensamiento político. Un reto que demanda nuestro compromiso y esfuerzo colectivo para cuidarnos entre todos y todas, y en especial cuidar a los más vulnerables frente al virus".En ese escenario, señala el Justicialismo, "resulta muy lamentable ver que referentes de la oposición política no parecen tomar nota de la gravedad de la situación ni están a la altura de las circunstancias. En el fragor de una pandemia que no da tregua y exige todo de cada uno de nosotros, escuchamos las voces de dirigentes que parecen solazarse con la dramática situación que atravesamos, presagiando y deseando futuras explosiones sociales"."Son irresponsables y expresan un profundo egoísmo", añade.Además, en referencia al expresidente Mauricio Macri, el PJ criticó que "hay otros que, habiendo tenido las máximas responsabilidades institucionales de la República y habiendo fracaso estrepitosamente, nos quieren decir desde Europa cómo deberían hacerse las cosas".Y en alusión al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo: "Hasta los hay de aquellos que amenazan –en medio de esta crisis sanitaria– con secesionar su provincia del resto de la República por algún conflicto interjurisdiccional"."La crisis que enfrentamos nos exige dejar mezquindades y prejuicios de lado, a poner por delante a la Patria y a la vida de cada uno de los 40 millones de argentinos. La pandemia nos desafía a ser mejores. Seámoslo, por nuestro propio bien, por el de nuestras familias, y sobre todo, por el bien de la Argentina", concluye el escrito.Comunicado completoEn 1973, cuando el General Perón retornó al país luego de su larga proscripción y exilio, manifestó que aquella máxima de 1950 que recalcaba que para un peronista no había nada mejor que otro peronista debía ser reconfigurada como: “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. El General Perón pretendía cerrar largas décadas de divisiones y ser congruente con el lema de nuestro país que reza “en unión y libertad”.En el año 2020 los argentinos enfrentamos un desafío común como nunca en nuestra historia reciente. Un flagelo que enferma y mata sin importar cuál sea nuestra condición social o nuestro pensamiento político. Un reto que demanda nuestro compromiso y esfuerzo colectivo para cuidarnos entre todos y todas, y en especial cuidar a los más vulnerables frente al virus.Resulta muy lamentable ver que referentes de la oposición política no parecen tomar nota de la gravedad de la situación ni están a la altura de las circunstancias. En el fragor de una pandemia que no da tregua y exige todo de cada uno de nosotros, escuchamos las voces de dirigentes que parecen solazarse con la dramática situación que atravesamos, presagiando y deseando futuras explosiones sociales.Son irresponsables y expresan un profundo egoísmo.Hay otros que, habiendo tenido las máximas responsabilidades institucionales de la República y habiendo fracaso estrepitosamente, nos quieren decir desde Europa cómo deberían hacerse las cosas. Hasta los hay de aquellos que amenazan —en medio de esta crisis sanitaria — con secesionar su provincia del resto de la República por algún conflicto interjurisdiccional.La crisis que enfrentamos nos exige dejar mezquindades y prejuicios de lado, a poner por delante a la Patria y a la vida de cada uno de los 40 millones de argentinos. La pandemia nos desafía a ser mejores. Seámoslo, por nuestro propio bien, por el de nuestras familias, y sobre todo, por el bien de la Argentina.José Luis Gioja — Presidente Consejo Nacional Partido JusticialistaGildo Insfrán — Presidente Congreso Nacional Partido JusticialistaDaniel Scioli — Vicepresidente CN del PJLucía Corpacci — Vicepresidenta CN del PJAntonio Caló — Vicepresidente CN del PJRoxana Bertone — Vicepresidenta CN del PJLeonardo Nardini — Vicepresidente CN del PJ