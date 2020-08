Oviedo: “El 10 de agosto comienza el pago del IFE 3”

El jefe de la UDAI Formosa de ANSeS, el ingeniero Ricardo Oviedo, manifestó que “está confirmado que el 10 de agosto comienza el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 3”, señalando que el cronograma se extenderá hasta el día 24.Al ratificar que el próximo lunes 10 de agosto se pondrá en marcha el pago del IFE 3, en declaraciones a AGENFOR explicó: “Es que ese día también inicia el abono de las asignaciones universales por hijo y embarazo y automáticamente estos mismos beneficiarios percibirán el IFE 3”.Es así que “el lunes 10 comienza el pago con los documentos terminados en cero y sucesivamente se va a ir pagando con una terminación de DNI por día hábil, hasta concluir el 24 de agosto con los finalizados en nueve”.A partir de allí “cobrarían las personas que tanto con el IFE 1 como el 2 habían percibido directamente en sus cuentas bancarias, ya que tenían CBU, y se irá desplegando el cronograma de pago para la mayoría que no tenía esta clave, pero que a partir del IFE 2 a los que cobraron por el Banco Formosa se les abrió una cuenta bancaria gratuita, sin ningún tipo de costo, con lo cual es muy probable que se les vaya asignando el pago en dicha cuenta”.Destacó los amplios y coordinados operativos de pago que fue concretando el Gobierno provincial en el interior de la provincia para efectuar el pago de los IFE. “Ha sido un sistema único en todo el país y el nivel de cobertura que se dio a todo el interior formoseño ha sido espectacular”, apreció el funcionario.Puntualizó que “de acuerdo a lo que veamos sobre la cobertura de las Claves Bancarias Uniformes (CBU) y de las cuentas bancarias nuevas que se abrieron, evaluaremos si hace falta y se determinará en su momento si hacen falta realizar operativos de esta naturaleza o bien cada persona directamente va a poder ir a cobrar a un cajero electrónico, lo más cercano posible a su domicilio”.Consultado sobre las personas que no pudieron percibir el beneficio, detalló: “Hay un grupo de más o menos unas 6 mil personas que no ingresaron en algún caso en el primer pago y otros en el segundo pago, pero si tenían que cobrar por el Banco Formosa pueden ingresar a la página web, donde hay un link (https://www.bancoformosa.com.ar/consulta-ife.aspx) para consultar”.“Ahí se verifica si la persona está en la base de pagos y automáticamente se le pueden desplegar dos alternativas: si se encuentra en la provincia puede bajar la aplicación de la billetera virtual y a partir de allí tener su dinero, o bien si está fuera de Formosa bajar una aplicación donde el Banco Formosa le generará un vínculo para cobrar en un cajero sin tarjeta o punto efectivo”, pormenorizó Oviedo.En ese sentido, reiteró que “está garantizado el cobro de todos aquellos beneficiarios”.Finalmente, puso en valor el trabajo mancomunado entre la Nación a través de la ANSeS, el Gobierno provincial, el Banco Formosa, la Policía y REFSA Telecomunicaciones para poder concretar los operativos de pago del IFE.