Más de 5.000 personas visitaron Laguna Oca este fin de semana

Así lo aseguró el responsable del mantenimiento del lugar, Daniel Tafetani, quien destacó el comportamiento responsable de la población y, por otra parte, criticó severamente “la irresponsabilidad” del diputado radical, Ricardo Buryaile, quien se manifestó públicamente en contra del aislamiento social.La Reserva de Biósfera Laguna Oca está habilitada nuevamente y los días sábados y domingos las familias pueden concurrir en el horario de 9 a 17 horas. En este sentido, Tafetani informó que visitaron el lugar 5.400 personas este fin de semana.“Fue muy acertada la decisión del Gobierno provincial de habilitar Laguna Oca para que la gente pueda venir durante el fin de semana, cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes. Hemos tenido muchas visitas, en total fueron 900 automóviles, 325 motos, 300 bicicletas; entre ambos días nos han visitado 5.400 personas”, comentó Daniel Tafetani.Puso en resalto el excelente comportamiento de la comunidad; “respetaron mucho el ingreso y el egreso a la laguna, también la velocidad, esto indica que nos estamos cuidando en Formosa”, y resaltó que, “no tenemos que relajarnos, hoy tenemos que cuidarnos más que nunca porque las provincias hermanas están muy complicadas”.Asimismo, marcó que la prioridad en este contexto de pandemia es preservar la vida humana por sobre la economía, “si se va la vida, no podremos hacer nada desde lo económico”, y valoró el trabajo de control y prevención que se realiza en la reserva como en toda la provincia de Formosa; “la Policía de Formosa y el equipo del Ministerio de Turismo daban al ingreso una serie de indicaciones para que los visitantes sepan qué se permite y no hacer, entre ellas, no se puede hacer fuego para comer asado, tampoco jugar al fútbol o vóley, pero sí pueden venir a caminar, andar en bici, estar en los juegos con sus chicos; mantener la distancia social, es tan amplio el espacio que no hay forma que se sature de gente”.“Hay que destacar el trabajo de control de la policía y el trabajo sanitario que se hace permanentemente en todo el territorio, tenemos que aprender de lo que ocurre en otras provincias, da mucha tristeza”, continuó.Buryaile estuvo fuera de lugarEn otra parte de la entrevista para AGENFOR, Tafetani se refirió a la actitud de Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa y exministro de Agroindustria en la gestión macrista, quien rompió el aislamiento social obligatorio para asistir al cumpleaños de su madre y, través de su cuenta de Twitter, criticó las medidas de aislamiento dictadas por el presidente Alberto Fernández y publicó una foto de su mamá celebrando en un restaurante sin tapabocas.En este marco, Tafetani dijo que “vimos con mucha angustia que despedían a un médico del SAME en Buenos Aires, un médico de sólo 47 años que dio su vida asistiendo a otras personas en la lucha contra el coronavirus y luego vemos las declaraciones de Buryaile, totalmente fuera de lugar”.“Ellos (la oposición) mezclan esta desgracia, esta pandemia con lo político y no es momento. Hay quienes no se bancan los resultados electorales, lamentablemente. Pero gracias a Dios tenemos un presidente con mucha firmeza y un gobernador con mucha decisión que han dado prioridad a la salud y al cuidado de la gente, con resultados a la vista”, agregó.Sobre el final, instó a la comunidad a “cumplir con los protocolos”, y “respetar a los médicos, enfermeros, a la gente que deja su familia para atender, los que manejan las ambulancias, todos ellos merecen el mayor de los respetos y por eso son muy desafortunadas las declaraciones de Ricardo Buryaile, a estos anticuarentenas hay que decirles que a pesar de todo, también se les cuida la vida a ellos”.