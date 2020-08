Lucas Vicente consideró “trascendental” al DNU presidencial en la actual pandemia

El titular de la UPSTI opinó que la masificación del servicio no puede hacerse con la exclusión por la región donde vive la gente o la capacidad de acceder al mismoEl subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información (UPSTI), Lucas Vicente, valoró el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga y suspendió cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, hasta el 31 de diciembre”.El titular de la UPSTI indicó que en los considerandos, la disposición remarca que durante la gestión de Cambiemos, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015, se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación".“Es trascendental en un contexto de pandemia mundial, no local, en el cual la conectividad sirvió para suplir el relacionamiento con el Estado, los servicios… Es la tecnología la que está facilitando ese flujo de información”, afirmó funcionario.Asimismo, consideró que “la masificación del servicio no puede hacerse con la exclusión de un grupo de personas que tengan que ver con la región donde vivís o con tu capacidad de acceder al servicio. El decreto vuelve a retomar este concepto que estaba implícito en la Ley Argentina Digital y fue vilipendiado por el gobierno anterior en el cual la telefonía celular toma un rol fundamental, porque hoy el dispositivo que nos acompaña para cualquier trámite es el celular”.En este contexto, Lucas Vicente subrayó: “Sin dudas el gobierno tenía que tomar una decisión política de este tipo, de acercar la tecnología, la conectividad a la mayor cantidad de personas, y con tarifas diferenciadas, que es lo que no tenemos”.Al referirse al Proyecto Formosa Digital, precisó que ya cuenta con 1.547 puntos conectados donde se puede acceder de manera gratuita a Internet. Esto incluye a escuelas, hospitales, centros de salud, plazas, centros culturales, organismos públicos provinciales y municipales, así como a instituciones universitarias y delegaciones judiciales en toda la provincia.“El Gobernador en el 2010 tomó una decisión trascendental que fue leer que el mercado por sí sólo no iba a solucionar los problemas de conectividad de los formoseños. En ese ámbito, se desarrolló Argentina Conectada y Formosa Digital, y la necesidad básica de tener una infraestructura que pueda servir en los lugares donde las empresas no prestan servicio”, recordó el funcionario.Actualmente, funcionan más de 2 mil kilómetros de fibra óptica que conectan a todas las localidades, cobrando importancia por ejemplo durante la pandemia al brindar accesibilidad a los pagadores del Banco de Formosa para abonar el Ingreso Familiar de Emergencia, tanto en las sucursales bancarias, como en las comisarías, a través del banco móvil.