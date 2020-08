La Policía detectó seis fiestas privadas y 88 comercios que vendían bebidas alcohólicas en la madrugada

Las violaciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio están a la orden del día y en el marco de los operativos la Policía detectó 6 fiestas privadas, un cumpleaños en el Bº Laguna Siam y se clausuró 88 locales por venta de bebidas alcohólicas de madrugada.También se labraron 85 actas de infracción al tránsito, 8 fueron por alcohotest positivo, 22 motos y 3 automóviles fueron sacados de circulación, 23 licencias retenidas; como así 35 demorados por ebriedad y desorden, en tanto otros 2 detenidos con pedido de captura.En el marco de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de coronavirus y las políticas públicas en materia de salud y seguridad adoptadas en la provincia, la Policía afectó un mayor número de efectivos para mantener una marcada presencia en las calles, provistos con elementos de bioseguridad (guantes, barbijos, alcohol en gel, mamelucos), celulares de geoposicionamiento satelital, elementos logísticos entre ellos móviles, motocicletas, bandas reflectantes, conos reflectantes con destelladores, para participar de diferentes operativos dispuestos por el Comando Superior Policial en todo el territorio formoseño.En este contexto, se confeccionaron actas de infracción a transeúntes y conductores que no sólo circulaban sin el permiso obligatorio, sino que además varios de ellos no estaban comprendidos dentro de las excepciones del Decreto de Necesidad y Urgencia.En materia de seguridad vial, se labró 85 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, ocho de ellas por alcohotest positivo, se retuvieron 23 licencias y se sacaron fuera de circulación 22 motocicletas y tres vehículos.Por otra parte, se detectaron durante la noche del sábado y madrugada del domingo, 88 locales comerciales que atendían al público fuera del horario permitido y varios de ellos con el agravante de comercializar bebidas alcohólicas de madrugada incumpliendo las normativas vigentes.En estos casos, se dio intervención a los inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes labraron las actas de Infracción y colocaron las fajas de clausura a los comercios.Bajo la misma línea de trabajo, los efectivos policiales constataron el desarrollo de seis fiestas privadas en los barrios Lujan, San Miguel, 1° de Mayo y Antenor Gauna de esta ciudad; más otros en barrio Centro de Pirané y Subteniente Perín. Todas tenían como común denominador, que se encontraban reunidas varias personas con música a elevado volumen, ingiriendo bebidas alcohólicas y violando las medidas sanitarias, motivando que se realicen las diligencias procesales en cada caso en particular.Durante patrullaje preventivo, el personal de la Comisaría Seccional Segunda detectó un cumpleaños en zona de la Isla del barrio Laguna Siam, procediéndose a la demora de seis personas, el secuestro de una canoa, una piragua que utilizaron para trasladarse al sector de la isla y bebidas alcohólicas, iniciándose una causa contravencional con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía en turno de esta ciudad.Por su parte, efectivos de la Subcomisaría Mojón de Fierro intervinieron en el barrio Mojón Viejo por música a elevado volumen en una vivienda. Al pretender dialogar con el propietario, salió un hombre con un hacha y trató de agredir a los uniformados.Ante el trato hostil del sujeto, visiblemente ofuscado y violento, los policías lo redujeron, retiraron el arma que tenía en sus manos y le colocaron las esposas por razones de seguridad, para luego trasladarlo a la dependencia policial en carácter de detenido, iniciándose al respecto una causa judicial con intervención de la justicia.La Policía sigue con los operativos preventivos por agua con el desplazamiento de embarcaciones a motor sobre el río Bermejo y zonas fronterizas en móviles policiales, a caballo en lugares de difícil acceso con el personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, en motocicletas y a pie para desalentar el ingreso de personas por sitios no habilitados, como así la violación al aislamiento social, preventivo y obligatorio.Como resultado del despliegue operacional en los diferentes barrios y puntos estratégicos, 35 personas fueron demoradas por ebriedad y desorden y cuatro de ellas tenían armas blancas.Se aprehendió a dos sujetos que tenían pedidos de captura en causas judiciales, los que fueron llevados a la dependencia jurisdiccional y quedaron alojados a disposición de la justicia.Las unidades regionales Dos con asiento en Pirané, Tres de Clorinda, Cuatro Laguna Blanca, Cinco Las Lomitas, Seis Ingeniero Juárez y Siete General Güemes, intensificaron los operativos de seguridad vial y ciudadana en todas las jurisdicciones, con el objetivo de evitar la presencia de conductores imprudentes o alcoholizados, exhortando a los formoseños a mostrar mayor conciencia social para cumplir con las medidas sanitarias y mantener el status sanitario en la provincia.