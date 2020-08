La Policía continúa con férrea lucha contra la caza y pesca furtiva

Durante la jornada del sábado, tres cazadores fueron demorados en la localidad de Laguna Blanca, trasladando cuatro especies de yacaré en el baúl de un auto. Por otra parte en esta ciudad, seis pescadores fueron demorados en el riacho Piky Siry, incumpliendo con el Decreto de Necesidad y Urgencia en el marco de la emergencia sanitaria nacional.Dentro de las Políticas Públicas de Seguridad diseñada por el Superior Gobierno de la Provincia, la Policía no está ajena a la preservación de la flora y fauna, llevando a cabo una tarea continua en cuanto a estos tipos de ilícitos en todo el territorio provincial, lográndose de esta manera llevar adelante diferentes operativos en rutas nacionales y provinciales con el fin de prevenir la caza y pesca ilegal, tráfico de fauna silvestre, transporte ilegal de productos forestales, tala indiscriminada e ilegal de productos forestales, entre otros.El primer procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Laguna Blanca, Unidad Especial La Primavera y la Unidad Regional Cuatro, cerca de las 18.00 horas del sábado último, cuando realizaban control vehicular en Ruta Nacional 86 y Provincial N° 2.Durante estos controles comprendidos entre los corredores sanitarios los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo con tres ocupantes, que no pudieron justificar su circulación, actividad, ni lugar de procedencia, donde al verificarse el rodado se observó que estos portaban cuatro yacarés en el baúl, y armas blancas, constatándose que realizaban actividades de caza furtiva.Los efectivos procedieron al secuestro de las armas, el rodado y los animales y la demora de los hombres, siendo todos trasladados hasta sede policial a los fines legales correspondientes, quedando todos a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía por infracción al art. 146 del CFPF y Ley 1314.Por otra parte efectivos de la Zona 6 del Comando Radioeléctrico Policial, en circunstancias de encontrarse realizando patrulles preventivos el sábado último, minutos antes de las 17:00 horas al llegar inmediaciones del riacho Piky Siry, observaron a seis jóvenes, quienes se encontraban pescando en el lugar.Rápidamente los efectivos procedieron a la demora de los mismos por violar el aislamiento obligatorio por el coronavirus, siendo cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Además, les secuestraron las motocicletas en las que se desplazaban, (08) liñadas de pesca, una caña, y tres cuchillos entre otros elementos.Secuestro y demorados fueron trasladados a sede policial, donde además se constató que varios de ellos ya habían sido notificados de acta de DNU, por lo que al ser reiterativos, quedaron demorados a disposición de la Justicia.De esta manera se trata de proteger la flora y fauna de nuestra provincia, para lo cual se cuenta con efectivos capacitados a fin de hacer respetar las normas legislativas vigentes.Este trabajo preventivo tiene como objetivo disminuir los índices delictivos y evitar la presencia en las calles de aquellas personas que no se encuentren en las excepciones al Decreto de Necesidad y Urgencia en el marco de la emergencia sanitaria nacional.