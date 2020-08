Kayser destacó las políticas nacionales “en favor del pueblo”, muy distinta a la gestión macrista

El titular de PAMI Formosa puso en valor el anuncio de prorrogar los precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre, al señalar que beneficiará a los jubilados y pensionados de forma directa e indirecta al cuidar sus bolsillosEl director ejecutivo de la delegación Formosa del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el doctor Luis Kayser, aseguró que el organismo nacional durante la pandemia de coronavirus cumple con todas las prestaciones a sus afiliados. Anunció que los precios de los medicamentos seguirán congelados hasta el 31 de octubre, tras el acuerdo entre la titular del organismo Luana Volnovich y la industria farmacéutica, a lo que calificó como una muy importante medida.En declaraciones a AGENFOR, el titular del PAMI Formosa, afirmó que “en este contexto epidemiológico tanto en la delegación UGL XXIII de la ciudad de Formosa como en las agencias del interior provincial se cumplen con normalidad las tareas administrativas y todas las prestaciones a los afiliados y afiliadas”.Respecto a las prestaciones, dijo que durante la emergencia sanitaria “se trata de evitar en lo posible que tanto familiares como afiliados se acerquen a la oficina para realizar un trámite y que, en cambio lo hagan utilizando mayormente el teléfono o en forma digital a través de las herramientas tecnológicas”.Y que además se está controlando y exigiendo a los prestadores de todos los niveles “a que de ninguna manera limiten sus servicios y lo cumplan con normalidad ya que como sabemos la salud es esencial”, agregó.Puso de resalto el comportamiento de los afiliados y afiliadas al indicar que “son los más respetuosos al momento de cumplir con las medidas que se establecen a nivel nacional y provincial para la prevención contra el COVID-19”, ya que se trata de una población de riesgo frente a la pandemia.Recuperar derechos de los afiliadosPor otro lado, el responsable de PAMI Formosa habló sobre los programas de medicamentos que brinda la obra social y en ese sentido, recordó que a partir de la nueva gestión nacional a cargo de Luana Volnovich, se tomaron decisiones muy importantes.“La primera fue reconocer y empezar a pagar una deuda extraordinaria y millonaria que había dejado la gestión anterior con la industria farmacéutica y con las cadenas de farmacias”, remarcó y agregó que “a partir de allí se volvió a reconocer e implementar el programa 100% de una serie de medicamentos, que son de consumo habitual de los jubilados y pensionados”.En ese sentido, se trata de 170 medicamentos que están incluidos en el programa 100 % de cobertura, el cual en los últimos cuatro años de la gestión macrista “se había restringido un derecho de los jubilados, ya que para acceder a la cobertura era necesario presentar los trámites a la UGL de capital o también en las agencias del interior y encima solo se reconocían cuatro medicamentos, el resto tenía que pagar”, advirtió.En cambio, ahora “la diferencia es sustancial”, ya que el afiliado va al consultorio del médico, recibe su receta y si esos medicamentos están en la lista de los 170 va a la farmacia y retira al 100%, “sin la intermediación del organismo, es decir, sin tener que realizar ningún trámite administrativo en la oficina”, subrayó.Acuerdo de precios de los medicamentosEn ese mismo orden, destacó el funcionario nacional que desde el comienzo del año el precio de los medicamentos está congelado, e inclusive anunció que se prorrogó la medida hasta el 31 de octubre tras el acuerdo firmado entre el PAMI y los laboratorios nacionales.En este sentido, puso en valor la medida, al apuntar que “es necesario recordarle a la población que, por ejemplo, una pomada que a fines del 2015 valía $ 50, a fines del año pasado es de $ 1100”, para enfatizar que el aumento de los precios no se correspondía ni con la inflación ni con el aumento del dólar, “sino con un Estado Ausente”, denunció, poniendo de relieve que encima “este tipo de abuso en los medicamentos se hizo con una población para la cual es esencial contar con ellos, es casi como el alimento para las personas de la Tercera edad”.Por ello, sostuvo categórico que “el acuerdo nacional con la industria farmacéutica para mantener los precios de los medicamentos es una política importantísima” al beneficiar “a los jubilados en forma directa e indirecta cuidando sus bolsillos y también a la obra social ya que permite seguir sosteniendo todos estos programas de cobertura del 100%”, adelantó.Estado PresenteMientras que desde el punto de vista político, dijo: “Es una acción que demuestra un Estado Presente, regulador, que interviene, en la misma línea que las políticas activas del gobernador Gildo Insfrán”. No obstante, reiteró que “sin dudas, a nivel nacional en los últimos cuatro años se descuidó estos aspectos y el medicamento tal vez haya sido uno de los insumos más desregulados del mercado”.Para finalmente, destacar que “esto es lo que se puede lograr cuando se gobierna a favor del pueblo y no de los intereses mezquinos de unos pocos”, más aún “en un momento de crisis desde el punto de vista epidemiológico, que también repercute en lo económico y sin embargo desde el inicio del año se viene sosteniendo los valores de los medicamentos lo que significa que es posible hacerlo”.