Insfrán: “Retomamos el camino de la educación presencial en zonas rurales”

Junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a través de videoconferencia, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, habilitó el nuevo complejo educativo de Cruce La Picadita, jurisdicción de Villafañe, reiniciando las clases presenciales en las escuelas rurales del territorio provincial.Al hacer uso de la palabra, el primer mandatario formoseño resaltó: “¡Qué alegría volvernos a encontrar aunque sea en forma remota con el compañero ministro Trotta! Es cierto que ese 2 de marzo cuando inauguramos esa escuela, el Centro Polivalente de Artes, y se lanzaba desde Formosa el inicio del ciclo lectivo 2020, para nosotros fue realmente un orgullo”.Luego “pasó lo que pasó en el mundo con esta pandemia, donde aún estamos en franca batalla con ella”, marcó, haciendo notar que “desde el costado norte de la Patria, desde Formosa, seguimos batallando con mucha responsabilidad, no solamente las autoridades, sino todos, haciendo todo lo posible para que esta pandemia no cause el efecto tan terrible que causa en otras latitudes del mundo”.“Con las medidas que vamos tomando estamos de forma acertada, por los resultados que todavía tenemos –expuso-. Esto no es para vanagloriarse porque el peligro está, es latente, por lo que debemos seguir cuidándonos muy estrictamente”.La pandemia “nos ha dado esta posibilidad de poder inaugurar en un mismo año (el ciclo lectivo) en dos oportunidades: el 2 de marzo y el 12 de agosto, siendo esta última una forma presencial, fundamentalmente para las escuelas de la zona rural”, enfatizó.Indicó que “aparte de la pandemia y de la situación que se está viviendo, estamos padeciendo una sequía de más de ocho meses, pero todos juntos estamos seguros que vamos a salir, así como pudimos volver para buscar la grandeza de la Patria y la felicidad del pueblo argentino”.“Estoy seguro que con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, y con todos los que conforman esta coalición de Gobierno vamos a unir en serio a los argentinos porque hoy necesitamos eso. Necesitamos la unidad nacional. Sin ella va a ser un tránsito muy difícil”, significó, categórico, exhortando a “todos mis comprovincianos y también a mis connacionales que piensen distinto, y está bien que así sea, pero hay momentos donde el interés de la Patria está por encima de cualquier interés sectorial o individual”.Recalcó que “hoy es necesario dejar todas las cosas que nos separan y buscar los puntos de coincidencia para enfrentar con éxito esta situación que se está viviendo”, destacando que “el Presidente lo está haciendo con mucho esfuerzo, diálogo, comprensión y, por sobre todas las cosas, con mucha paciencia”.Retorno a las aulasAsimismo, respecto del reinicio de las clases presenciales en las escuelas de modalidad rural, acentuó: “Al pueblo de Formosa le digo que empezamos nuevamente el camino de la educación presencial en zonas rurales y a medida que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo iremos habilitando otros establecimientos del sistema educativo”.En este punto aclaró, como bien antes lo había expresado el ministro Trotta, en Formosa “nunca se ha dejado a la educación de lado, porque tanto docentes como padres y alumnos pusieron todo de ellos para seguir enseñando y recibiendo la educación en todos los puntos de la provincia”.“Verdaderamente nos sentimos contentos y la comunidad educativa también lo está por volver a la escuela, ya que estaban deseosos que así sea. Empezamos desde el Cruce La Picadita, pero en poco tiempo creo que vamos a ir extendiendo en casi toda la provincia”, finalizó.