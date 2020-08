Gildo Insfrán y Nicolás Trotta reiniciaron las clases en escuelas rurales de Formosa

Este miércoles, en el Cruce La Picadita, perteneciente a la localidad de Villafañe, se llevó a cabo la inauguración de la obra educativa N° 1.378 de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, marcando así el retorno de las clases presenciales en las escuelas de la modalidad rural de la provincia.Se trata de un nuevo complejo educativo para la localidad, compuesto por la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 127 “Capitán Facundo Solari”; el Ciclo Básico Orientado Rural Secundario; y el Jardín de Infantes Nº 16 “Padre Santiago” Sección I.El acto fue presidido, mediante videoconferencia por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien se encontraba en su despacho de Casa de Gobierno acompañado por el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla.Asimismo, el Gobierno Nacional acompañó este importante acontecimiento con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien en esta ocasión participó del lanzamiento de la continuidad del ciclo lectivo 2020, en la modalidad rural y semi presencial dado el contexto sanitario, y fue testigo nuevamente del corte de cinta en otra obra educativa.Asistieron en el Cruce La Picadita, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís; el intendente de Villafañe Hugo Onisinchuk; las diputadas provinciales Eleuteria Roa y Mirta Márquez; la subsecretaria de Educación Analía Heizenreder; la directora del establecimiento educativo, Mónica Del Valle; la directora del jardín de infantes, Miriam Edith Buck y la coordinadora del Ciclo Básico y Secundario Rural, Leticia Ruiz.Cabe señalar que ante la pandemia que azota al mundo, la modalidad de la ceremonia contempló las normas de seguridad sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.Al hacer uso de la palabra, la directora Del Valle celebró que en el contexto de público conocimiento por el coronavirus, la localidad protagonice un momento “histórico”.“En medio de una situación sanitaria tan difícil, hoy es un día de mucha alegría y emoción. Poder contar con un edificio nuevo, confortable y digno, es un hecho histórico y digno de celebrar”, aseguró.Asimismo, resaltó el rol de los docentes que han acompañado en todo momento a sus estudiantes, como también el acompañamiento de las madres y padres, que desde sus hogares, garantizaron que las actividades educativas no cesen. Valoró de manera especial el compromiso de los educadores ya que “quienes no cuentan con tecnología, recibían las tareas en papel impreso, llevados por los propios maestros hasta sus hogares”.Del Valle subrayó que el sistema social nutricional funcionó normalmente para los estudiantes y sus familias, a la vez que agradeció al equipo que acompañó en esta importante tarea.La directora marcó que “al no haber circulación viral, regresaremos a clases de manera gradual y semi presencial en este edificio”, destacando que esta inauguración únicamente puede ser pensada en el marco de una política que tiene a la educación como cuestión de Estado, la que desarrolla el gobernador Insfrán”.En este sentido y sobre el final, resaltó que “el gobernador Insfrán se preocupa y ocupa constantemente para que los niños y niñas de Formosa, vivan donde vivan, puedan tener un edificio digno y confortable, como éste, del cual estamos orgullosos y muy agradecidos”.