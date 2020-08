Coronavirus: Sólo queda una paciente internada en Formosa

Vuelta a clases





El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 54 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. Tampoco se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.Este miércoles 12 de agosto, se dará de alta médica a una paciente de 35 años, que tuvo 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni la comunidad.En ese contexto, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: 86 diagnosticados; 80 recuperados; 1 sólo paciente asintomático internado; 4 casos en tránsito con egreso de la provincia; 6.600 test realizados con el 1,3% de positividad.Los números relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, de las últimas 24 horas, son los siguientes: 600 ingresos de camiones; 15.631 personas y 6.990 vehículos controlados en la vía pública; 154 actas labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y 704 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; 1 violación de transportista al corredor sanitario; 1 fiesta privada intervenida.En relación al dengue, se comunicó que el jueves 13 de agosto se realizarán las tareas de control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios Curtiembre de Ing. Juárez, 17 de Octubre de Laguna Blanca y barrios Independencia, Mariano Moreno y Urbanización España de la ciudad capital.Como también el descacharrizado en los barrios San José Obrero (en conjunto con el municipio capitalino) y República Argentina (en conjunto con Vialidad Provincial).Por otro lado, el parte anunció que, este miércoles 12 de agosto, el Gobernador Gildo Insfrán reinició el proceso de la educación presencial en la provincia, inaugurando el complejo educativo de Cruce La Picadita, acompañado por el ministro de Educación de la Nación Dr. Nicolás Trotta.“Al ponerse al servicio de la comunidad un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria con orientación en agro y ambiente, llegamos a las 1378 escuelas inauguradas durante la gestión provincial”, indicó.Y agregó: “Este regreso progresivo a las aulas se iniciará en las zonas rurales de toda la provincia, tal como fuera planificado con los directores de las respectivas unidades educativas, en un proceso de diálogo que continúa con los docentes y los padres de los alumnos, en la búsqueda de consensos sobre las distintas modalidades de presencialidad”.En ese sentido, el Consejo aseveró que “a medida que las condiciones sanitarias lo permitan, se irán extendiendo gradualmente a nuevos establecimientos educativos el modo presencial de enseñanza y aprendizaje, continuando hasta entonces la modalidad educativa no presencial tal como se viene realizando desde el inicio de la pandemia”.Por último, expresó que “es un día importante” no solamente porque “hemos recuperado al paciente número 80 en nuestro sistema provincial de salud pública, sino que además iniciamos la vuelta gradual de los alumnos a sus jardines, escuelas y colegios”.“Esto es posible porque los hechos y datos demuestran que las medidas sanitarias que hemos tomado han sido las correctas, aunque el peligro sigue latente, razón por la cual debemos seguir siendo cautelosos, responsables y, sobre todo, rigurosos en el cumplimiento de todas las medidas preventivas y protocolos que protegen la salud y la vida de los 640.000 formoseños”, finalizó.