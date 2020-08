Formosa sin casos de COVID, y tan sólo 4 casos nuevos de Dengue

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 26 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. Además, no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.En ese contexto, los datos acumulados de la provincia al martes 18 de agosto, son los siguientes: 87 diagnosticados; 81 recuperados; 0 casos activos y pacientes internados; 5 casos en tránsito con egreso de la provincia; 6.958 test realizados con el 1,25% de positividad.En las últimas 24 horas, la policía de la provincia controló 398 camiones de carga que ingresaron al territorio; 14.432 personas y 8.324 vehículos en la vía pública; labró 181 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y 575 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Hubo 2 ingresos irregulares judicializados más 14 contactos en estudio; 3 incumplimiento de transportistas del corredor sanitario más 17 contactos en estudio; y se intervinieron 7 fiestas privadas.En relación al dengue, se comunicó que en la última semana se reportaron tan solo 4 casos nuevos.Asimismo, el miércoles 19 de agosto, se realizará el control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios San Juan de Laguna Blanca, Virgen del Carmen de Ing. Juárez, Don Bosco y Mariano Moreno de la ciudad capital.Como así también, el trabajo de descacharrizado en los barrios La Alborada y San Cayetano (en conjunto con el municipio capitalino) y República Argentina (en conjunto con Vialidad Provincial).Por último, el organismo sostuvo que el hecho de no tener casos activos de coronavirus al momento ni haber tenido que lamentar fallecimientos por COVID-19 en la provincia, “son importantes logros colectivos de un pueblo y un gobierno guiados por un Modelo de Provincia que prioriza la vida y pone al hombre y la mujer de esta tierra como centro de toda política pública”.“La mejor forma de hacerlo es no relajarnos en el cumplimiento de las medidas preventivas, en particular, del lavado frecuente de manos, el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento social, conductas que deben transformarse en hábitos para resguardar la salud propia, la de nuestras familias y, con ello, la de toda la comunidad”, concluyó.