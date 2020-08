Formosa participó del lanzamiento de la campaña nacional “Cuidar en Igualdad”

Se busca visibilizar y promover el intercambio colectivo acerca de los cuidados con perspectiva de género en todo el paísLa secretaria de la Mujer de Formosa, la licenciada Angélica García, participó de la reunión virtual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y las consejeras federales, donde se llevó a cabo el lanzamiento de la Campaña Nacional "Cuidar en Igualdad. Necesidad, Derecho y Trabajo".La campaña busca, a través de la participación ciudadana, construir un nuevo modelo de organización social del cuidado, para que todas las personas vean cubiertas sus necesidades de cuidados, y que se reconozcan los derechos y el gran aporte a la comunidad de las personas que ejercen dicho trabajo.Por eso, a través de Parlamentos Territoriales del Cuidado que se realizarán en todo el país, se apunta a promover el debate sobre estos trabajos, su actual organización social, relevar las necesidades y demandas locales y reflexionar sobre la distribución de estas prácticas y las problemáticas subyacentes.“Se conformó una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado con once organismos nacionales, más la ANSeS, el PAMI, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, entre otros, para transversalizar, federalizar y lograr un trato equitativo, de igualdad de condiciones, en todo lo que hace al cuidado”, subrayó la funcionaria a AGENFOR.Hizo notar que “lo que se busca es democratizar los roles que deben tener las personas en el tema de cuidados”, marcando que “el lanzamiento de esta campaña es muy bueno y es algo que se dará a largo plazo, ya que se trata de una cuestión cultural, donde generalmente las tareas de cuidado de la infancia, la vejez y la discapacidad están orientadas a que las realicen las mujeres”.De manera que “a través de los organismos del Estado, de esta mesa interministerial que se conformó, apuntamos a que se logre ese tratamiento, esa igualdad y esa equidad en el tema de los cuidados, lo cual es muy importante”, subrayó.Luego del lanzamiento, puntualizó, se comenzará a instrumentar de qué manera los distintos organismos provinciales llevarán adelante esta campaña, acentuando que “hace mucha falta que se democraticen los roles en cuanto a los cuidados”.“Está comprobado mundialmente que las mujeres dedican cinco horas del día al cuidado que generalmente no es remunerado, como la atención a la infancia, la vejez o a las cuestiones domésticas, mientras que el hombre no llega a las dos horas”, advirtió.En ese sentido, puso de relieve la secretaria de la Mujer que “se quiere lograr una equidad, un trato igualitario, y en eso estamos enfrascados porque es un tema que nos importa a todos y a todas”, finalizó.