Firma de Convenio SER P.A.T.E.R.F. entre la Fundación LIBELLA y profesionales Licenciados en Psicología de la Provincia de Formosa.

Presidenta de la Fundación LIBELLA “Asistencia y Gestión en Salud Mental

En la tarde de este viernes se llevó adelante la firma de convenios entre Licenciados en Psicología y la Fundación LIBELLA “Asistencia y Gestión en Salud Mental” en el marco del Convenio SER P.A.T.E.R.F. donde participaron la Presidenta Lic. Müller, Yessica P., el Vicepresidente Lic. Arce, A. Daniel, integrantes de la Comisión de Trabajo los Lic. Palacios, Juan Manuel, el Lic. Aguilera Lucas, la Lic. Aglieri, Milagros, el Lic. Berdún Jorge y Gaete Clarita, el Dr. Álvez Schwinft, Jonathan abogado de la Fundación y más de 30 licenciados en Psicología.¿Qué es SER P.A.T.E.R.F.?Es el 1er Programa de LIBELLA destinado a la comunidad formoseña que surgió a mediados del año pasado cuando aún no contábamos con la personería jurídica. Pero este año, cuando nos la entregaron a fines del mes de febrero le volvimos a dar forma mejorando los beneficios para los colegas que se suman a nuestra Red. Hasta el día de la fecha ya somos más de 50 profesionales que se desempeñan dentro del ámbito privado de asistencia brindando asistencia psicológica a personas de escasos recursos y articulando con diversas instituciones privadas y públicas.Es importante mencionar que también la Red cuenta con profesionales de diversas localidades del interior de nuestra provincia como Pirané, Las Lomitas, Clorinda, Gral. Belgrano e Ibarreta.El compromiso de nuestra Fundación es con TODA la Provincia de Formosa, no solo en la ciudad capitalina.P.A.T.E.R.F. significa Programa de Atención Terapéutica para personas en situación de Escasos Recursos de Formosa donde diversos profesionales brindan asistencia psicológica a personas que no pueden acceder a una consulta particular, con honorarios intermedios o que no tengan obra social. La asistencia tiene un costo mínimo de sesión que implica un costo del 15% de las consultas particulares (a la fecha es de $150) y para acceder al mismo deben comunicarse al celular de la Fundación 370 486-8861.¿Qué beneficios tienen los profesionales al sumarse a esta Red?La "FUNDACIÓN LIBELLA" se compromete a brindar:1) Propuestas de formación y capacitación profesional continuas no aranceladas específicas para los integrantes de la Red.2) Descuentos del 20 % en las propuestas aranceladas de formación y capacitación profesional de LIBELLA.3) Supervisiones grupales mensuales no aranceladas que sean solicitadas por los integrantes de la Red.4) Formar parte de los diversos programas que se van gestando dentro de la Fundación, con la posibilidad de coordinar los mismos. Algunos de los Programas ya vigentes son:• #FormosaRESILIENTE “Programa destinado a promover acciones en el campo de la SALUD MENTAL frente a situaciones de emergencia”• VITAM “Programa de Prevención, Intervención y Postvención de las conductas suicidas”.• Dispositivo de Guardia en SALUD MENTAL todos los días de 8 a 22 hs.5) Asesoría y acompañamiento en elaboración de proyectos afines a la salud mental, con el objetivo de incentivar el desarrollo de nuevos programas que los colegas quieran desarrollar en sus espacios, acompañándolos, orientándolos, buscando siempre trabajar de modo articulado y en red.6) Acompañamiento a los jóvenes profesionales en la inserción laboral.7) Asesoramiento Legal.8) Asesoramiento respecto de atención con obras sociales.9) Derivación de pacientes dentro de la red.10) Acceso a beneficios en locales adherido a la Red de Profesionales P.A.T.E.R.F.¿Por qué debemos cuidar nuestra salud mental?Es importante transmitir conocimientos sobre el cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia y sus recomendaciones generales para la población sobre el aislamiento y la salud mental; las familias; los jóvenes y adolescentes; las familias con niños y el teletrabajo y los grupos de riesgo y personas vulnerables.La situación de alto estrés que estamos viviendo provoca emociones intensas, fuertes, a veces negativas. Produce que hayan momentos donde nuestro estado de ánimo sube y baja y frente todo eso necesitamos poner en juego mecanismos de regulación emocional. Sabemos que es importante aprender a identificar y a reconocer las emociones tal y como son. ELLAS SONFORMAS DE RESPUESTA INTEGRALES DE NUESTRO ORGANISMO Y DE NUESTRA MENTE FRENTE A SITUACIONES IMPORTANTES PARA NUESTRA VIDA, si están allí es porque tienen una función, una utilidad y nos dan una información valiosa.Por ello una de las herramientas principales es poder hablar de nuestras emociones, de lo que pensamos, de lo que sentimos con nuestros seres queridos. Fortalecer nuestras relaciones interpersonales entendiendo que el aislamiento NO SIGNIFICA AISLAMIENTO SOCIAL, y que existen múltiples dispositivos para comunicarnos. Seguimos haciendo fuerte foco en evitar la infodemia o el exceso de información y buscar información únicamente de fuentes oficiales, como lo es hoy el parte oficial de la atención integral a la emergencia por COVID-19 de nuestra provincia que se transmite todos los días al medio día.Tratar de mantener nuestros hábitos de alimentación, descanso y actividad física adecuados, planificar nuestras rutinas, poner un límite al trabajo desde casa, compartir tiempo con nuestros seres queridos son algunas de las recomendaciones.No hay salud sin salud mental y el cuidado de la salud mental es responsabilidad de todos.Si sienten que esta situación los desborda, o si algún conocido necesita ayuda no duden en comunicarse con nosotros a cualquiera de nuestras redes o al número 3704868861.¡No estas solo! ESTAMOS CON VOS.