Falleció en el Hospital Central una mujer de 65 años que vino de Buenos Aires

Ingresó a la Provincia descompensada debido a una hemorragia digestiva crónica reagudizada. Los estudios realizados ni bien ingresó dieron positivo a COVID-19.En el marco de la reunión de trabajo del domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, presidida por el Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán, se informó que en últimas 24 horas se han realizado 45 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, teniendo uno de ellos resultado positivo a coronavirus.Se trata de una mujer formoseña de 65 años proveniente de la Provincia de Buenos Aires que ingresó el sábado al territorio provincial en un estado crítico de salud, descompensada debido a una hemorragia digestiva crónica reagudizada.Su hijo refirió que a pesar de su delicado estado de salud, no lograron que fuera atendida e internada en un establecimiento de salud en Buenos Aires, por lo cual decidieron igualmente correr el riesgo de trasladarla a Formosa en el marco del ingreso ordenado y administrado a la provincia.Al llegar a la UPAC y dado el grave y evidente estado crítico que presentaba la mujer, el personal de salud la pasó directamente a una ambulancia para proceder a la atención médica urgente y toma de muestra en la misma. Ya internada en el Hospital Central en una sala de aislamiento de la emergencia, se constata por laboratorio una anemia grave producto de la hemorragia digestiva y se practican medidas de reanimación, pese a lo cual la paciente fallece a las tres horas por shock hipovolémico.Con posterioridad a ello, se recibe el informe de resultado positivo a coronavirus.El consejo aclaró que el personal de salud y policial interviniente actuaron con todo el equipamiento de protección y seguridad biosanitaria.Se informó que los dos casos positivos diagnosticados el día sábado del personal de transporte y su acompañante de la Provincia de Chaco, aportaron información necesaria para la búsqueda de contactos estrechos tanto en Laguna Yema como en Los Chiriguanos, donde en el día de la fecha se están realizando la toma de muestra para la búsqueda activa de casos.Ambas personas fueron notificadas de las medidas sanitarias vigentes en Formosa de internación aún para los casos positivos asintomáticos, ante lo cual ambos tomaron la decisión voluntaria de regresar a su provincia, para lo cual fueron acompañados por la policía local hasta el límite provincial, siendo informadas de ello las autoridades sanitarias de la Provincia del Chaco.Sin perjuicio de lo expuesto, continúan su trámite las acciones judiciales iniciadas por la violación de la hoja de ruta que debía seguir el camión en cuestión.Este domingo recibirá el alta médica a una paciente de 32 años, que tuvo 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni la comunidad.El Consejo informó que hasta la fecha, se diagnosticaron 85 casos de Coronavirus, de los cuales 74 ya están recuperados. Se encuentran internados seis pacientes asintomáticos, y hay 4 casos en tránsito con egreso de la provincia.En cuanto al trabajo a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes, se informó del ingreso de 471 camiones de carga. La policía controló en la vía pública a 14.888 personas y 5.745 vehículos.Asimismo, se infraccionaron a 162 vehículos por restricción de circulación y patente; y 784 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó que en la semana fueron fiscalizados 187 comercios. Se labraron 157 actas de infracción, con secuestro de 1.448 productos vencidos y clausura preventiva de 15 locales.En relación al dengue, se informó que se realizarán este lunes 3 de agosto las siguientes tareas: Control de focos y tratamiento con larvicida: barrios 50 Viviendas y ACA de Ing. Juárez, y Rep. Argentina y Villa Hermosa de Formosa Capital.- Descacharrizado: barrio Malvinas (en conjunto con el municipio capitalino) y barrio Rep. Argentina (en conjunto con Vialidad Provincial).Se continúa con el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial. El lunes 3 de agosto inicia el pago de haberes al personal activo con DNI terminados en 4, 5 y 6.“Comprovincianos, el reporte del día de hoy ratifica nuestro compromiso de brindar información oportuna, transparente y completa, a la vez que pone en evidencia la decisión del Estado provincial de poner absolutamente todos los recursos necesarios para proteger a nuestro pueblo. Estamos transitando el momento más crítico de la pandemia, y esto requiere que redoblemos nuestra responsabilidad y compromiso comunitario. No es momento de relajamientos, porque esa actitud nos pone en riesgo a todos y cada uno de nosotros” reflexionó el organismo .