Exitoso pago del IFE 3 en Buena Vista y Siete Palas

Cronograma

El pago del IFE 3 para el corredor Este continuará este viernes 21 en las localidades de Tres Lagunas y Palma Sola, retomando el lunes 24 en Riacho He-Hé.

El 25 de Agosto se pagará en Colonia Pastoril y el 28 de Agosto en Misión Tacaaglé.

El operativo especial de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), significa una inyección económica importante para ambas localidadesEl presidente de la Comisión de Fomento de Buena Vista, Rubén Pereira, resaltó la importancia de que el Banco Móvil llegue a la localidad y el flujo de dinero interno que ello genera.“Estamos recibiendo el IFE 3 con mucha alegría en nuestra localidad y están cobrando de forma tranquila, ordenada y con todos los recaudos que este momento lo requiere” comenzó Pereira.En este sentido, informó que son 560 los beneficiarios y beneficiarias de los 10 mil pesos en Buena Vista y que el dinero se invierte “en cosas importantes”, como la construcción de viviendas en unos lotes que la Comisión entregó.“Estamos dando unos 150 lotes para aquellas personas jóvenes que no tienen hogar y están iniciando su matrimonio, su vida, entonces vemos que invierten este dinero en comprar materiales para construir su casa, además, la mayoría de las personas compran alimentos, mercaderías para un mes, o hacen su chacra, la plata se gasta en su mayoría en cuestiones útiles y concientizamos a los jóvenes en que inviertan en cosas útiles”, aseguró Pereira.En este orden, marcó que “esto beneficia a todos los sectores porque queda en la localidad y ayuda muchísimo al comercio interno, es muy importante para Buena Vista, es loable de reconocer y agradecer este operativo que implementó el gobernador (Gildo Insfrán)”, y agregó que existe un control en los comercios “para que no eleven sus precios aprovechando de que hay dinero”.Sobre el final, Pereira puso en relieve las decisiones que comenzaron desde Nación y culminaron en provincia para que este operativo sea posible, “agradecer la decisión del presidente Alberto Fernández, que en este momento tan difícil que está viviendo el país tomó la decisión de brindar este apoyo económico para quienes se encuentren vulnerables; agradecer al gobernador Insfrán que ha tomado esta decisión de traer el Banco Móvil a los lugares donde no hay cajeros y beneficiar a toda nuestra comunidad porque al no trasladarse las personas el dinero queda en el pueblo y es un movimiento de unos 6 millones de pesos”.El pago contó con un importante operativo de seguridad, a cargo del subcomisario Juan José Rodríguez jefe de la subcomisaría “Rafael Encina” de la localidad de Buena Vista.“Trabajamos en el operativo del pago del IFE en coordinación con la Unidad Regional 4 de Laguna Blanca, desde ayer apostamos personal en el lugar, para cuidar el distanciamiento y apegarnos al protocolo sanitario vigente” precisó el uniformado.El presidente de la Comisión de Fomento de Siete Palmas Raúl Leiva señaló que el pago se realizó a partir de las 11 horas con total normalidad a unas 510 personas, beneficiarios del IFE3.“Es un beneficio importante, que inyecta a la economía del pueblo, en un momento difícil como la sequía que estamos atravesando, hay gente que está trabajando en la informalidad” sostuvo.