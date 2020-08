Este martes comienzan los pagos del IFE 3 en sucursales del Banco Formosa y el interior provincial

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibañez, informó sobre los cronogramas de pagos que incluye a la ANSES, Tarjeta AlimentAr, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 3), el programa de ayuda económica individual para cooperativistas y el Plan Provincial Alimentario NutrirEn este sentido, el titular de la cartera económica resaltó que la logística de pagos en el interior de Formosa abarcará a 31 localidades, “comenzamos este martes 18 a abonar el IFE 3 por sucursales del Banco de Formosa y también el operativo especial en el interior de nuestra provincia”.El cronograma de pagos comienza este martes con los documentos terminados en 0, cuyas iniciales del apellido estén entre la A y la Z y el miércoles 19 se completará la tanda de los DNI terminados en 0 con las iniciales que van de la M a la Z.Asimismo, en el interior provincial comenzará el operativo de pagos en las localidades que no poseen sucursales del Banco de Formosa, con el objetivo de evitar que las personas se trasladen de una localidad a otra, en un principio por los corredores Este y Oeste, mientras que el próximo martes 25 será el turno del corredor Sur de la provincia, abarcando de esta manera a más de treinta localidades.El ministro Ibañez recordó que los pagos a los beneficiarios del IFE comienzan a las 7 de la mañana en el interior.“Este martes 18, se abonará en la localidad de Laguna Naineck, el miércoles 19 en la localidad de El Espinillo, el jueves 20 en Siete Palmas, culminará la semana de pagos en las localidades de Tres Lagunas y Palma Sola”, detalló.El lunes 24 de agosto continúan los pagos del IFE 3, comenzando en Riacho He Hé, el martes 25 en Colonia Pastoril y el viernes 28 en Misión Taacaglé.En este marco, el ministro comentó que el cronograma para el corredor Oeste de Formosa es el siguiente: “Este martes 18, se abonará a los beneficiarios y beneficiarias del IFE 3 en la localidad de Pozo del Tigre, el miércoles 19 en Laguna Yema, jueves 20 será el turno de Pozo de Maza, el viernes 21 se abonará en las localidades de Los Chiriguanos, Pozo del Mortero y Juan G. Bazán”.Continuará el lunes 24 de agosto en Posta Cambio Zalazar y Guadalcázar, el martes 25 en Estanislao del Campo, miércoles 26 en San Martín 2 y Fortín Lugones, culminará el jueves 27 con los pagos en la localidad de Villa General Güemes.El ministro manifestó que este martes cobrarán los documentos terminados en 5, en lo que respecta a las jubilaciones y pensiones que no superen los $18.954, y recordó que se abona los montos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), más la suma del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 3) en una misma cuenta, “lo mismo para la Asignación por Embarazo, va con el IFE 3 en la misma cuenta”.Con respecto al cronograma de pagos del Ministerio de Desarrollo Social, la Tarjeta AlimentAr, refirió que “la ayuda económica comenzó a acreditarse el día miércoles 12, a los documentos terminados en 0, 1 y 2; consecutivamente el jueves 13 y viernes 14”.En lo que respecta a esta semana, este martes 18 se acreditará a los DNI finalizados en 5, el miércoles en 6, jueves en 7, viernes en 8 y culminará el cronograma el día lunes 24 con los DNI finalizados en 9.Sobre la entrega de las tarjetas magnéticas y la acreditación de pagos, recordó que se realizan en el mismo día, este martes 18 retoma con los documentos terminados en 2 y 3, el miércoles 19 DNI finalizados en 4 y 5, jueves 20 en 6 y 7, y el viernes 21 DNI en 8 y 9. “Esta entrega se suma a las dos entregas anteriores que se han realizado a los beneficiarios que son los trabajadores cooperativistas previamente inscriptos y aceptados”, agregó Ibañez.Así también explicó el cronograma para el retiro de los bolsones del Plan Alimentario Nutrir, “este Plan comienza en la primer semana y se repite en la tercer semana, mientras los que percibieron en la segunda semana tendrán su entrega en la cuarta semana del mes”, recordó.“Este martes 18, en esta tercera semana del mes, pueden pasar a retirar sus bolsones las personas cuyos DNI finalicen en 3 y 4”, cerró el ministro de Economía.